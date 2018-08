Achttien mensen vermist nadat hevig onweer losbarst tijdens kanotocht

In het zuidoosten van Frankrijk zijn de hulpdiensten momenteel actief op zoek naar achttien mensen. Zij verdwenen donderdag van de radar toen een hevig onweer losbarstte tijdens hun kanotocht op de rivier Ardèche. Dat meldt de lokale nieuwszender BFM TV.

In totaal zouden zo’n honderd hulpverleners op zoek zijn naar de achttien mensen, die verdwenen in het Franse departement Gard. Daarnaast worden ook nog eens drie helikopters ingezet tijdens de zoektocht.

De hevige regenval heeft in het zuidoosten van Frankrijk grote problemen veroorzaakt. In het departement Gard kwamen donderdagmiddag ongeveer twintig mensen in de problemen op twee campings in de gemeenten Aiguèze en Saint-Julien-de-Peyrolas.

Brandweerlieden in het departement Ardèche hebben ongeveer honderd interventies gedaan, waaronder twee cruciale reddingen van mensen. In de gemeente Berrias-et-Casteljau moesten meer dan tachtig kinderen geëvacueerd worden van een camping.