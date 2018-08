Club-speler Limbombe versiert dan toch transfer, maar riskeert fikse schadeclaim

Huddersfield Town is het niet geworden, maar Anthony Limbombe is toch op weg naar de uitgang. De linkerflankspeler van Club Brugge trekt naar het Franse Nantes, dat 7,8 miljoen euro betaalt aan Club Brugge.

De transfer komt er nadat Limbombe onlangs wisselde van makelaar. De speler liet zijn belangen vertegenwoordigen door het Engelse Base Soccer, dat een transfer naar de Premier League moest bewerkstelligen. Limbombe leek op weg naar Huddersfield, maar bijkomende eisen deden de deal afketsen. Daarop schakelde Limbombe Mogi Bayat in en die duwt de de flankspeler nu richting Ligue 1, waar hij thuis is bij Nantes. Limbombe had echter een exclusiviteitscontract met Base Soccer, veegt daar nu vierkant zijn voeten aan en lijkt nog een fikse schadeclaim te mogen verwachten.