Molenbeekse Ecolo-politicus verwijdert foto met Theo Francken: “Ik had er geen idee van wie dat was”

Sint-Jans-Molenbeek - Een Molenbeekse Ecolo-politicus is de mist ingegaan tijdens de viering van het Troonfeest op de Marokkaanse ambassade in Brussel. Lahoussine Fadel ging er fier op de foto met Theo Francken en postte die op Facebook, maar haalde die snel weer weg nadat hij daar kritiek op had gekregen. “Ik wist niet wie dat was”, zegt hij bij Sudpresse.

Lahoussine Fadel was afgelopen weekend voor het Marokkaanse Troonfeest afgezakt naar de ambassade in Brussel. “Zoals elk jaar was ik er uitgenodigd”, zegt Fadel bij Sudpresse. “Daar zijn tussen 2.000 en 3.000 mensen. Met belangrijke mensen daar heb ik wat foto’s genomen.”

Een van die belangrijke mensen was Theo Francken, de N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Ook met hem ging Fadel, die in oktober voor Ecolo opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Jans-Molenbeek, gretig op de foto. Daar kreeg de groene politicus flink wat kritiek op van zijn vrienden op Facebook. Hij haalde de foto niet veel later weg.

“Ik wist niet wie dat was”, zegt Fadel. “Ik ging toch geen foto met een minister weigeren, dat ligt niet in mijn cultuur. Na enkele minuten heb ik de foto al van mijn Facebook gehaald omdat zijn ideeën inderdaad niet overeenkomen met die van Ecolo.”