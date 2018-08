Eén jaar na dodelijk protest: noodtoestand uitgevaardigd in Charlottesville

Kort voor de herdenking van het dodelijk protest van vorig jaar in de Amerikaanse stad Charlottesville heeft het stadsbestuur de noodtoestand uitgeroepen. Die geldt vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandagmorgen. Dat deelde het stadsbestuur volgens NBCNews mee. Ook de staat Virginia had eerder al de noodtoestand afgekondigd, klinkt het.

Tijdens de demonstratie van blanke racisten, aanhangers van de Ku Klux Klan, neonazi’s en andere ultranationalistische bewegingen in Charlottesville was het op 12 augustus 2017 tot rellen met antiracistische tegenbetogers gekomen. Een 32-jarige vrouw kwam om het leven toen een blanke nationalist met zijn wagen inreed op een tegenbetoging. President Donald Trump legde vervolgens de verantwoordelijkheid voor het geweld bij beide partijen. Dat kwam hem op heel wat kritiek te staan.

Het stadsbestuur heeft scherpe voorwerpen, wapenstokken, knuppels, vuurwerk, vuurwapens, luchtgeweren en andere wapens verboden in een afgebakend gebied in de binnenstad waar demonstranten voor een herdenking mogen bijeenkomen. Ook gezichtsmaskers zijn niet toegestaan.

Door de afkondiging van de noodtoestand zijn meer financiële middelen van de overheidsinstanties beschikbaar, meldt NBCNews. Een grootschalige politiemacht op straat moet “een afschrikking bieden voor iedereen die naar de stad komt om anderen te beletten gebruik te maken van hun recht op vrije meningsuiting”, wordt de lokale politiechef RaSall Brackney door het nieuwsportaal geciteerd.

De officiële mars ‘Unite the Right 2’ is zaterdag en zondag in het park Lafayette in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gepland. Hoewel een verzoek van de organisatoren om de mars weer in Charlottesville te laten organiseren in december werd geweigerd, bereidt de stad zich op het ergste voor, klinkt het.