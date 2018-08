Frankrijk wil onderzoek naar vermiste MH370 heropenen “want Maleisisch rapport verbergt de waarheid”

De Franse politie wil het onderzoek heropenen naar het vermiste vliegtuig MH370. Dat maakte de Air Transport Gendarmerie bekend, nadat een grootschalig rapport van de Maleisische autoriteiten er niet in slaagt om de vragen rond het mysterie te beantwoorden. De Franse autoriteiten trekken daarmee openlijk de resultaten in twijfel. “Wij willen nakijken of alle technische data waarheidsgetrouw en vooral correct zijn weergegeven”, zo klinkt het in de Franse krant Le Parisien.

Het Maleisische rapport mag dan wel 450 bladzijden tellen, zekerheden geeft het niet. Bewijzen voor de talloze theorieën over de verdwijning van het vliegtuig kunnen de onderzoekers niet leveren, maar ze kunnen hen ook niet ontkrachten. Zo blijven de vragen - en complottheorieën - bestaan: is het vliegtuig gekaapt? Liet de piloot het vliegtuig bewust neerstorten? Was er misschien brand aan boord? Of was er sprake van een falend technisch systeem?

Het bewuste rapport dat op 30 juli openbaar werd gemaakt. Foto: EPA-EFE

Doofpot?

Al snel vielen dan ook de woorden “doofpotaffaire” en “slecht gevoerd onderzoek”. Voice 370, een groep van familieleden van de slachtoffers, beschuldigde Boeing en de Maleisische regering ervan van data achter te houden over de vlucht.

Nu komt er ook tegenwind uit officiële kringen: de Air Transport Gendarmerie trekt het rapport in twijfel, zo schrijft Le Parisien. Zij zouden alle technische data opnieuw willen opvragen bij telecommunicatiebedrijf Inmarsat, de beheerder van de satellieten die de MH370 hadden kunnen oppikken. De Franse regering moet de heropening van het onderzoek nog officieel aankondigen. Het land is betrokken in de verdwijningszaak aangezien er vier Franse inwoners in het vliegtuig aanwezig waren.

De baas van de civiele luchtvaartautoriteiten heeft ondertussen ontslag genomen, nadat bleek dat er inderdaad enkele gaten in het onderzoek te vinden waren. “Het rapport heeft tekortkomingen blootgelegd in de luchtverkeersleiding”, reageerde Azharuddin Abdul Rhman. “Maar zegt niet dat de luchtvaartautoriteiten verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van het vliegtuig. Daarom heb ik met veel spijt en na veel nadenken beslist om ontslag te nemen.”

Talloze familieleden van de slachtoffers van de vliegramp na de bekendmaking en toelichting van het rapport. Zij beschuldigen de autoriteiten ervan van informatie achter te houden. Foto: REUTERS

Mysterie blijft

De verdwijning van vlucht MH370 wordt beschouwd als een van de grootste raadsels uit de luchtvaartgeschiedenis. De Boeing 777 verdween in maart 2014 plots van de radarschermen, toen het toestel van Kuala Lumpur onderweg was naar Peking. Het vliegtuig vloog nog urenlang door, voor het vermoedelijk neerstortte. Het wrak ligt wellicht ergens op de bodem van de zuidelijke Indische Oceaan, al ontbreekt voorlopig elk spoor. Ook de 239 inzittenden werden nooit teruggevonden.