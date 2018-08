Huddersfield grijpt naast Limbombe, maar haalt ander Belgisch toptalent

Huddersfield Town greep op transfer deadline day in Engeland naast Club Brugge-speler Anthony Limbombe, maar trok een ander Belgisch toptalent aan als alternatief: Isaac Mbenza. Belgische belofteninternational komt over van Montpellier en wordt voor één jaar gehuurd met aankoopoptie.

uddersfield greep eerder naast Anthony Limbombe (die naar Nantes trekt) en ging nadien vol voor Mbenza.De flankaanvaller werd opgeleid bij Valenciennes, waar hij ook prof werd. Standard haalde hem in de zomer van 2016 naar België, maar een half jaar later werd hij alweer verkocht aan Montpellier voor 1,6 miljoen euro.

De 22-jarige Belg met Congolese roots kan zowel op links als rechts uit de voeten. Vorig jaar scoorde hij tien goals voor Montpellier, dat tiende werd in de Ligue 1. Hij is ook Belgisch belofteninternational. “En dat word je niet zomaar”, zegt Huddersfield-trainer David Wagner. “Isaac is een erg snelle flankspeler met een directe speelstijl. Dat was exact wat we zochten. En hij weet bovendien het doel staan.”