Everton strikt op de valreep Yerry Mina, André Gomes en Bernard

Everton heeft donderdag vlak voor het sluiten van de transfermarkt in de Premier League zijn slag thuisgehaald. De Colombiaanse verdediger Yerry Mina en de Portugese middenvelder André Gomes komen over van Barcelona. Ook de transfervrije Braziliaanse winger Bernard komt de rangen van de Toffees versterken.

De 23-jarige Mina komt voor 31,75 miljoen euro over van FC Barcelona, waar hij pas sinds januari aan de slag was. Barça liet wel een terugkoopclausule opnemen in de overeenkomst. De kopbalsterke verdediger maakte indruk op het WK in Rusland door drie keer raak te koppen. Toch mocht de Colombiaanse international (6 caps) vertrekken. In de pikorde bij Barça stond Mina achter Gerard Piqué en Samuel Umtiti. Vorig seizoen kwam hij amper zes keer in actie. De Catalanen trokken bovendien de Fransman Clément Lenglet aan en beschikken voor de positie van centrale verdediger ook nog over Rode Duivel Thomas Vermaelen en de Braziliaan Marlon.

Everton plukte ook de 23-jarige André Gomes weg bij Barcelona. De Portugese international (29 caps) wordt voor een seizoen uitgeleend aan de de ploeg van zijn landgenoot Marco Silva. De huurovereenkomst kost de Toffees 2,25 miljoen euro, Everton betaalt ook het loon van de middenvelder. Gomes voetbalde in twee seizoenen 78 wedstrijden voor Barcelona (3 doelpunten, 4 assists). Eerder verdedigde hij de kleuren van Valencia en Benfica.

Behalve WK-gangers Mina en Gomes legde Everton ook Bernard vast. De Braziliaanse flankaanvaller komt transfervrij over van de Oekraïense topclub Shakthar Donetsk, waar hij vijf seizoenen speelde. De 25-jarige Bernard kwam in de Champions League 28 keer in actie. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en drie assists. Op zijn teller staan ook 15 Europa League-duels (2 doelpunten, 4 assists) en 14 wedstrijden met het Braziliaanse elftal.