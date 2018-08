Reizigers zitten al 48 uur vast op Brussels Airport door ene vertraging na de andere: “Het is een ramp”

Brussel - Passagiers van twee vluchten van Royal Air Maroc hebben al tot wel 48 uur geduld moeten hebben op Brussels Airport na een reeks vertragingen. Donderdagavond lijken de reizigers dan eindelijk te kunnen vertrekken.

Een deel van de 300 gedupeerden zou dinsdag om 20.00 vanaf de luchthaven van Zaventem vertrekken naar Marokko met luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc. Die vlucht liep vertraging op. Hetzelfde gebeurde met een vlucht van dezelfde maatschappij, die gepland stond voor vertrek op woensdag om 13.25 uur.

Het werd een lange zit voor de reizigers. De laatstgenoemde vlucht werd aanvankelijk uitgesteld naar 21.30 uur. Maar ook dat lukte niet. Toen volgde de mededeling dat de passagiers zouden moeten wachten op een vlucht tot 07.00 uur donderdagochtend. Dat werd uiteindelijk 08.30, 15.00, 16.00 en 18.30 uur meldt RTL Info. Maar ook die vlucht is niet doorgegaan.

“We kunnen het niet meer aan”, aldus Hakima. “Sommige passagiers moesten naar Marokko voor een begrafenis. Ik ga naar mijn kinderen. Maar we zitten hier al bijna 48 uur vast. We verliezen het geduld.”

Foto: Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Onaanvaardbaar

De reizigers klagen verder over het gebrek aan informatie dat zij hebben gekregen van de luchtvaartmaatschappij. “We zochten naar vertegenwoordigers van Royal Air Maroc op het vliegveld, maar konden niemand vinden. Het is een ramp”, stelt Hafa. “Het callcenter van het bedrijf weet van niets”, zegt een derde gedupeerde die al 29 uur wacht op zijn vlucht. “We krijgen geen enkele informatie. Het is onaanvaardbaar.”

Eindelijk vertrekken?

Volgens een woordvoerder van Brussels Airport werden de passagiers ondergebracht in een hotel. Ze zegt bovendien dat er inmiddels voor beide vluchten toestellen beschikbaar zijn die vanavond nog moeten vertrekken. Een exact tijdstip is moeilijk te geven, aangezien alle passagiers naar de luchthaven moeten worden gebracht, in moeten checken, enzovoorts.

Bij Royal Air Maroc was donderdagavond niemand bereikbaar voor commentaar. De problemen bij de maatschappij zijn het gevolg van een tekort aan werknemers door een staking.