“We mogen blij zijn dat ze nog leeft”: Meisje (16) van brug geduwd nadat ze aangaf dat ze niet durfde

Ze zouden allemaal hun zwemkledij aantrekken en dan van een brug in het water springen. Maar eenmaal op de brug gaf Jordan (16) plots aan dat ze niet meer durfde. Haar vriendin dacht daar echter anders over en gaf haar een duw. Jordan ligt momenteel in het ziekenhuis met onder andere vijf gebroken ribben. “We mogen blij zijn dat ze nog leeft”, aldus haar moeder.

Liefst 18 meter hoog is de brug in Moulton Falls. Jordan kreeg het benauwd eenmaal ze boven stond en durfde niet in het water springen, maar dat was buiten haar vriendin gerekend. Zonder boe of ba duwde zij haar van de brug. “Ik ben flauwgevallen tijdens het vallen”, aldus Jordan. “Maar toen ik in het water belandde, was ik weer bij bewustzijn. Ik voelde meteen een helse pijn en in het ziekenhuis bleek ik gelijk te hebben. Er zijn vijf ribben gebroken en mijn linkerbeen ziet er verschrikkelijk uit.”

“Mijn dochter heeft enorm veel geluk dat ze niet verlamd is of zelfs dood”, vertelde haar mama aan Daily News. Hoelang de tiener in het ziekenhuis zal moeten blijven, is nog niet geweten. Wat ze wel al weet, is dat ze een heel eind zal moeten revalideren. “Maar het kon ook veel erger uitgedraaid zijn, daar trek ik me aan op”, zegt Jordan.