"Code geel was een betere voorspelling geweest"

Het KMI voorspelde hevig onweer en kondigde code oranje af, maar het ergste is ondertussen voorbij. Volgens weerman David Dehenauw was code geel een betere voorspelling geweest.

"Meerdere weerkaarten gisteren gaven aanleiding tot code oranje. Code geel was achteraf bekeken beter geweest", schrijft Dehenauw op Twitter.

Code geel nu, in het westen nog oranje wegens veel regen en windstoten die we vanavond daar nog verwachten. Onweders in het oosten minder hevig dan verwacht. Meerdere weerkaarten sinds gisteren gaven aanleiding tot code oranje. Code geel was achteraf bekeken beter geweest. 1/2 — David Dehenauw (@DDehenauw) 9 augustus 2018

In het westen van het land geldt echter wel nog code oranje, omdat daar vanavond nog veel regen en rukwinden worden verwacht. Later op de avond neemt de wind af en wordt het meestal droog.

Donderdag trok een actieve regen-en onweersgolf over ons land vanuit het zuiden. Limburg, Luik, Luxemburg en West-Vlaanderen kregen het meest te maken met overlast. Grote problemen worden niet meer verwacht.

Uit voorzorg gingen heel wat parken en provinciedomeinen dicht. Er werden ook een aantal evenementen afgelast. Zo gaan de Paulusfeesten in Oostende niet meer door en gingen alle beachbars aan zee dicht.

Ook in Nederland en Duitsland bleef het niet droog. Onze noorderburen kregen te kampen met wateroverlast, de luchthaven van Frankfurt werd gesloten door het stormweer.

Indien u toch nog last heeft van het noodweer, kan u terecht op het speciale noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen.

Droog weekend

Vrijdag wordt het op de meeste plaatsen droog met een wisselende bewolking, bij 21 graden.

Zaterdag eerst vrij veel zon maar in de namiddag neemt de bewolking toe landinwaarts. Lokaal is een bui mogelijk, vooral over het zuiden van het land. Maxima tussen 19 en 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

Zondag verloopt droog en vrij zonnig, op enkele hoge wolkensluiers na. Het KMI verwacht maxima van 23 tot 28 graden, bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidwestenwind.