Parket onderzoekt mogelijke link tussen overlijdens van twee Bruggelingen in Zuid-Afrika

Het federaal parket onderzoekt niet enkel de dood van de Brugse ex-advocaat Pieter-Jan Staelens (35) in Zuid-Afrika. Het bekijkt in het bijzonder of er een link is met de dood van de 27-jarige Bruggeling Thomas Ngeze in hetzelfde land, zoals de familie van Ngeze vermoedt. Dat meldt de krant van West-Vlaanderen.

Donderdag viel in onze krant te lezen dat na de Zuid-Afrikaanse autoriteiten ook het Belgisch federaal parket de dood van Staelens zal onderzoeken. De 35-jarige Bruggeling woonde al drie jaar in Zuid-Afrika met zijn vrouw en drie kinderen. Hij promootte er groene energie en verkocht er windmolens en zonne-energie. Zondagavond kwam hij om het leven toen zijn auto uitbrandde in de kustplaats Hermanus.

Volgens de krant van West-Vlaanderen wordt er in het bijzonder gezocht of er een link bestaat tussen het overlijden van Staelens en dat van Thomas Ngeze, een 27-jarige Belg die eveneens uit Brugge kwam en in Zuid-Afrika om het leven kwam. Het levenloze lichaam van Ngeze werd in juni aangetroffen in een hotelkamer. Het leek erop dat hij zichzelf van het leven had beroofd, maar volgens zijn familie is dat niet het geval.

De familie Ngeze stelt dat Thomas werd gedood door de Rwandese geheime diensten. Zij zouden het op de Bruggeling van Rwandese afkomst hebben gemunt vanwege zijn vader Hassan, die werd veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de Rwandese genocide van 1994. De man zit een celstraf van 35 jaar uit, maar vroeg onlangs om vervroegde vrijlating.

Link met Pieter-Jan Staelens

De familie Ngeze stelt verder dat Staelens werd ingeschakeld om het onderzoek naar Thomas op te volgen. Die link zou hem mogelijk het leven hebben gekost. Want de Rwandese geheime diensten zouden ook verantwoordelijk voor het overlijden van de ex-advocaat, aldus de familie Ngeze.

Bart Staelens, de vader van Pieter-Jan, spreekt zijn twijfels uit over een mogelijke link.