Kleine vrouw trekt naar rechter om parkeerboete: “Bord hing te hoog”

Een kleine vrouw uit Nederland heeft een parkeerboete bij de rechter aangevochten. De dame betaalde niet, maar dat kwam naar eigen zeggen omdat het bord waarop stond hoe ze moest betalen te hoog hing.

De vrouw parkeerde haar auto in het Friese Dokkum op een plek waar op dat moment enkel per telefoon kon worden betaald, omdat de parkeerautomaat was weggehaald, meldt De Telegraaf. Volgens de beboete Nederlandse van beperkte hoogte kon ze het bord met instructies niet lezen, omdat het te ver boven haar hing.

De rechter had daar echter geen boodschap aan. Een bord op twee meter hoogte is duidelijk genoeg, klonk het. Hij stelde dat ieder die zijn wagen ergens parkeert een “onderzoeksplicht” heeft: chauffeurs moeten dus verder kijken dan hun neus lang is (of in dit geval: hoger kijken dan hun lichaam groot is) om te zien of je ergens al dan niet gratis je wagen mag zetten.

De dame moet dus de boete van 62,80 euro gewoon betalen.