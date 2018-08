750 kampeerders moeten met helikopters geëvacueerd worden in Zuid-Frankrijk, 70-jarige blijft vermist

Reddingsdiensten in het Zuid-Franse departement Gard hebben donderdag 750 mensen moeten evacueren met helikopters, nadat stortregens drie campings onder water hadden gezet. De caravan van een Duitse man van 70 werd meegesleurd door het water, hij is de enige vermiste.

Bent u zelf getroffen door het noodweer op een camping in de Gare? Laat het ons weten via oproep@nieuwsblad.be

De hittegolf die Europa enkele weken in zijn greep hield, kwam donderdag ook in het zuiden van Frankrijk abrupt ten einde. Door een zwaar onweer en de bijhorende hevige regenval overstroomden enkele rivieren, drie campings kwamen onder water te staan. Reddingsdiensten van de prefecturen Gard en Ardèche evacueerden daarop met 267 brandweermannen en vier helikopters 750 kampeerders.

Een jongeman van 28 had zich vastgeklampt aan een boom, maar kon door een helikopter worden opgepikt. Bovendien moesten heel wat wegen worden afgezet vanwege de overstromingen en harde windstoten.

70-jarige Duitser blijft vermist

Slechts één man is nog vermist: een 60-jarige Duitser die een groep van 126 jongeren met vakantie langs de Ardèche begeleidde, werd op een camping in Saint-Julien-de-Peyrolas (zo’n 60 kilometer ten noorden van Avignon) in zijn caravan meegesleurd door het water.

Volgens de Franse politie werd de caravan later “leeg en in stukken” teruggevonden, maar de man was nergens te bespeuren. De 126 jongeren - allemaal Duitse kinderen tussen 6 en 17 jaar oud - werden geëvacueerd, zeven van hen liggen in het ziekenhuis met lichte verwondingen.

NIEUWS | De Franse regio Gard wordt getroffen door #noodweer en overstromingen. Tientallen campings in de populaire zuidelijke regio, waar onder meer #Nîmes ligt, zijn geëvacueerd. Onder de getroffen campinggasten zijn ook veel Nederlanders | https://t.co/eJazDpvxPR pic.twitter.com/2LZwmOYbB9 — RobertDeVries.net (@weermanrobert) 9 augustus 2018

[Vigilance météo orange ] #Météo07 Reconnaissance aérienne des gorges de l'#Ardèche par la gendarmerie et la sécurité civile, en présence du @Préfet07 pic.twitter.com/ooGuWDHZL0 — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) 9 augustus 2018

Helaas... flinke regenval in de Ardèche, gelukkig geen ongevallen maar wel schade, vannacht slapen in een hotel #noodweer #Ardèche pic.twitter.com/oIyoasQNFm — Eelco Evers (@EversEelco) 9 augustus 2018

#Noodweer in de Ardèche (Zuid-Frankrijk). Op de foto de rivier gisteren en vandaag bij Saint-Martin-d'Ardeche. Wij zitten in hotel vannacht, morgen de schade aan de tent bekijken... #weer #vakantie pic.twitter.com/G212nMqdLn — Frerik Meijer (@Frerik) 9 augustus 2018