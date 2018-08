Het volk wordt zot. Maar er vloeit nog veel bloed

De laatste weken van de oorlog zullen voor de bevolking in het Etappegebied, net achter het front, even donker zijn als de eerste. Terwijl vredesonderhandelingen lopen en kleine dorpjes worden bevrijd door Fransen, Britten, Amerikanen en Belgen, verloopt de strijd intens. Dorpen worden bestookt, zelfs met gifgas, het Duitse leger stuurt Vlaamse mannen naar het front en sleept anderen mee oostwaarts, als levend schild. En zelfs ná 11 november is het leed nog lang niet geleden.

“De artilleriebedrijvigheid in de sectors Nieuwpoort, Merckem en Boesinghe was vinnig. Tijdens patroeljenontmoetingen en aanvallen uitgevoerd in de vijandelijke liniën, namen wij gevangenen en verschillende ...