Hobby loopt uit de hand: man moet 64 papegaaien afgeven

Nathalie Lycke van Nally’s Papegaaienopvang kwam de dieren ophalen en bracht ze naar hun nieuwe thuis in het opvangcentrum. (De papegaai op de foto is niet één van de verwaarloosde dieren, red.) Foto: Archieffoto Smb

Beernem / Oedelem / Ardooie - Een hobbyist uit Ardooie verloor donderdag 64 papegaaien en 17 konijnen na een controle door de politie. De man had geen vergunning voor zijn vogels, waaronder enkele met uitsterven bedreigde exemplaren. De dieren leefden ook in slechte omstandigheden.

Een donkere, vuile loods met daarin 64 papegaaien. Dat was in de Stationsstraat in Ardooie al lange tijd het resultaat van de uit de hand gelopen hobby van F. De man kreeg donderdagochtend de politie en de dienst Dierenwelzijn over de vloer.

De politie kon hem overtuigen om zijn dieren toch te tonen. In totaal ging het om 64 papegaaien en 17 konijnen. “Van 57 vogels heeft hij vrijwillig afstand gedaan”, zegt Brigitte Borgmans van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. “Zeven andere papegaaien werden in beslag genomen.”

Omdat het om beschermde dieren ging, kreeg de dienst Dierenwelzijn die de inbeslagname deed steun van de dienst CITES van de federale overheid. Die dienst is gespecialiseerd in beschermde diersoorten. “Beschermde papegaaien mogen worden gehouden en verhandeld”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans, “Maar enkel als de houder over de juiste attesten beschikt en een goedkeuring heeft gekregen.”Bij F. bleek dat niet het geval te zijn. De man was niet in orde met zijn vergunningen en er werden inbreuken vastgesteld op de wetgeving rond dierenwelzijn.

Nieuwe thuis

Om de vogels weg te halen werd een beroep gedaan op Nally’s Papegaaienopvang uit Oedelem. Het erkende vogelopvangcentrum heeft de nodige knowhow in huis. “We hebben een heel grote opvang in een voormalige tuinbouwbedrijf”, zegt bezielster Nathalie Lycke. “Er kunnen zeker tot 1.000 papegaaien bij ons terecht.”

Nathalie kwam om 13.30 uur aan met honderdtal aparte kooien op het adres in Ardooie. De dieren werden geregistreerd en kregen een nieuwe thuis bij Nally’s, dat ook dienst doet als educatief centrum.

“De dieren die we meenamen zijn edelpapegaaien”, zegt Nathalie. “Vier van hen behoorden tot de A-categorie van CITES, wat wil zeggen dat ze extreem beschermd worden omdat ze met uitsterven worden bedreigd. De andere waren B-vogels, die niet met uitsterven worden bedreigd. Vijf vogels waren niet beschermd, nog vier waren niet in orde met de chip.”

Schrijnende verhalen

Voor Nathalie is F. geen onbekende. Ze zag hem geregeld op beurzen. “Hij is al een tijdje bezig met papegaaien. In 2012 kwam ik voor het eerst met hem in contact toen hij net was begonnen. Hij bedoelt het niet slecht, maar zijn hobby is uit de hand gelopen. Maandelijks hoorde ik schrijnende verhalen over hem. Ik ben blij dat Dierenwelzijn er iets mee gedaan heeft.”

F. zelf wil liever niet reageren. “Het is al erg genoeg dat ik mijn dieren kwijt ben”, zegt de man. Hij riskeert een fikse boete.