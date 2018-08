Trump lanceert ‘Space Force’: een Amerikaans “ruimteleger” dat binnenkort de ruimte moet domineren

“Zoals president Trump al zei: het is niet genoeg om als Amerikanen aanwezig te zijn in de ruimte, we moeten het heelal ook domineren.” Met die woorden deed vicepresident Mike Pence donderdag een opmerkelijk plan van het Pentagon uit de doeken: de Verenigde Staten lanceert binnenkort een ‘Space Force’. Of ook wel: een ruimteleger.

President Donald Trump heeft voorgesteld om een nieuwe tak toe te voegen aan het Amerikaanse leger: een divisie die de Verenigde Staten moet beschermen in de ruimte. “Dus dan gaan we dat ook doen”, reageerde vicepresident Mike Pence. “Om het in Trumps eigen woorden te zeggen: de ruimte is een oorlogsterrein, net als de lucht en de zee. De geschiedenis heeft bewezen dat vrede alleen tot stand komt door macht, en ook in de ruimte willen wij die macht in handen hebben.”

Pence tijdens de voorstelling van de plannne voor de ‘Space Force’. Foto: AFP

Grootschalig en snel

Wie denkt dat het gaat om kleinschalige langetermijnplannen, heeft het mis. Volgens Pence zal de zesde nieuwe tak van het Amerikaanse leger gelijkwaardig zijn aan de andere vijf. Dan bestaat de strijdmacht uit de luchtmacht, landmacht, marine, korps mariniers, kustwacht en ruimtetroepen. Als de uitwerking van Trumps plannen vlot verloopt, zal de nieuwe ‘Space Force’ in voegen treden vanaf 2020.

Pence benadrukte dat de Amerikaanse regering snel moet handelen, omdat Rusland en China hun onderzoek naar ruimtewapens en -technologie de voorbije jaren ook hebben opgedreven. “Hun acties maken het overduidelijk: onze tegenstanders maken de ruimte al tot een oorlogsterrein en de Verenigde Staten zullen niet bang ineenkrimpen door deze uitdaging”, aldus de vicepresident.

Ruimtetroepen

Het departement van Defensie heeft dan ook een rapport van vijftien pagina’s vrijgegeven, waarin ze uitleggen in welke fases dat ruimteleger tot stand zou komen. “Het Pentagon luidt daarmee een nieuw tijdperk van ruimtetechnologie in om de capaciteiten van de tegenstander af te schrikken, te ontkennen, te verstoren, te vernietigen en te manipuleren om de Amerikaanse belangen, bezittingen en manier van leven te beschermen”, zo staat er in het rapport te lezen.

Het nieuwe leger zou troepen moeten leveren, maar ook wapens om satellieten uit te schakelen of te vernietigen. Technologische experten moeten daarnaast onderzoek starten naar apparaten om militaire communicatie te onderscheppen en GPS-systemen te versterken. Alles wat tegen “buitenaardse” vijanden kan helpen, behoort tot het takenpakket.

Minister van Defensie James Mattis, vicepresident Mike Pence en viceminister van Defensie Patrick Shanahan voor het Pentagon in de aanloop van de bekendmaking van de ‘Space Force’ in Arlington, Virginia nabij Washington D.C.. Foto: AFP

Steun voor jongensdroom

Zover is het echter nog niet: eerst moet Trump nog de nodige steun krijgen van het Amerikaanse Congres voor de oprichting van de nieuwe afdeling. “Het is hun verantwoordelijkheid om het ruimteleger te organiseren, te trainen en uit te rusten”, aldus Pence. En daar hangt een behoorlijk kostenplaatje aan vast. De regering zal het Congres immers vragen om 8 miljard dollar ter beschikking te bestellen voor de uitvoering van een programma van vijf jaar.

Als zijn plannen goedgekeurd worden, vervult Trump een jongensdroom. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een ‘Space Force’ wilde toevoegen aan het Amerikaanse leger. Op Twitter liet hij alvast zijn enthousiasme voor zijn eigen plan blijken.