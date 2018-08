Vakbonden en directie bereiken akkoord over werkdrukverlaging bij Brussels Airlines

Bij Brussels Airlines hebben vakbonden en directie donderdag een akkoord bereikt over werkdrukverlaging. Dat is vernomen van vakbondsman Filip Lemberechts (ACLVB). De onderhandelingen hebben maanden aangesleept. Tegelijk is afgesproken dat voor de andere aspecten - seasonal crews en verloning - nog iets meer tijd nodig is om tot een akkoord te komen.

De onvrede bij de piloten van Brussels Airlines sleept al maanden aan. Midden mei legden ze zelfs twee dagen het werk neer, met meer dan 500 geschrapte vluchten tot gevolg. Eerdere voorstellen van de directie werden tot tweemaal toe door de piloten verworpen.

Deze keer zullen de voorstellen niet ter stemming worden voorgelegd, aldus Lemberechts. Maar hij maakt zich sterk dat aan één van de belangrijkste verzuchtingen van de piloten - de moeilijke balans tussen werk en privé - wordt tegemoetgekomen. “Het gaat om meer dan twintig maatregelen waarvoor de directie zich engageerde. Concreet komt het neer op extra rustdagen en minder zware vliegritmes. De maatregelen zullen vanaf 2019 zichtbaar zijn en progressief uitbreiden.”

Donderdag werd door de sociale partners een bedrijfsakkoord getekend, dat nog in cao’s moet worden gegoten.

Over de andere aspecten - seasonal crews (die meer werken in drukke zomermaanden en minder in wintermaanden, red.) en het financiële aspect - is er nog geen akkoord. Wel is de afspraak gemaakt dat dit tegen uiterlijk 30 november moet geregeld zijn.