Europese afgang voor Feyenoord en Zenit in voorrondes Europa League

Het Nederlands voetbal heeft donderdagavond een nieuwe flinke knauw gekregen. In de heenmatch van de derde voorronde van de Europa League verloor Feyenoord met maar liefst 4-0 op verplaatsing bij het Slovaakse AS Trencin. Zenit Sint-Petersburg verging het niet veel beter. De Russische topclub verslikte zich met 4-0 bij Dinamo Minsk en mag de poules van de Europa League dus ook vergeten.

Feyenoord miste onder meer Robin van Persie in Slovakije, maar dat mocht geen excuus zijn voor de zware 4-0-pandoering die het van bescheiden AS Trencin kreeg. De 23-jarige Kroatische spits Antonio Mance scoorde een hattrick. AS Trencin is het team waar de Belgische topclubs de voorbije jaren héél wat talentvolle spelers gingen halen. Onder meer Leon Bailey, Moses Simon, Samuel Kalu en Wesley Moraes werden er ontdekt.

Vitesse in blessuretijd genekt door ex-boegbeeld

En ook het Nederlandse Vitesse zien we allicht in september niet meer terug in Europa. Het verloor in eigen huis met 0-1 van FC Basel. Uitgerekend Ricky van Wolfswinkel - de Nederlandse ex-goalgetter van Vitesse die nu voor de Zwitsers voetbalt - deed in de 93e minuut het licht uit in de GelreDome.

Lees verder onder de foto

Foto: EPA-EFE

Wat is er aan de hand met Zenit?

FC Zenit is ook niet meer de Europese grootmacht van weleer. Nadat de Russische topclub vorig jaar in de zestiende finales van de Europa League werd uitgeschakeld door RB Leipzig, zal Zenit dit jaar zelfs de poulefase van de tweede Europese competitie niet halen. De club uit Sint-Petersburg ging met de billen bloot bij godbetert Dinamo Minsk: 4-0.

Bekijk alle uitslagen van de derde voorronde in de Europa League hier.