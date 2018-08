Ref Alexandre Boucaut is een maand buiten strijd

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) kan Alexandre Boucaut de komende maand niet aanduiden om wedstrijden in de Jupiler Pro League in goede banen te leiden. De 36-jarige scheidsrechter is out met een blessure, zo maakte de KBVB donderdag bekend.

“Alexandre Boucaut is out wegens blessure en leidt deze maand geen wedstrijden meer. Veel beterschap Alexandre”, tweette de KBVB. De Henegouwer was niet aangeduid om een profwedstrijd te leiden komend weekend. Boucaut behoort tot de tien semiprofessionele scheidsrechters die het Belgisch voetbal momenteel rijk is.