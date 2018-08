De oudste van de bende is 64, de jongste 52. En ze stonden op het punt om een bank in België te overvallen

De oudste van de bende is 64, de jongste 52. Samen hebben zij meer dan een halve eeuw achter de tralies gezeten voor een rist overvallen op banken en geldtransporten. Tijd om ermee te stoppen, denk je dan. Maar met deze jongens valt niet te spotten.

Duckie noemen ze hem in het misdaadmilieu. Een naam als een klok onder gangsters en overvallers uit de tijd van toen. Want Djurica Djordjevic is al decennialang een van de beruchtste overvallers van ons land. Zijn grootste slag? Hij zou het brein geweest zijn achter een overval op het postsorteercentrum van Charleroi X.

We spreken over 1989. De daders gingen aan de haal met omgerekend meer dan 6 miljoen euro, het pensioen van heel de streek. Een buit goed voor 60 kilogram aan nieuwe bankbiljetten, waarvoor de gangsters zelfs niet genoeg zakken hadden meegebracht. “De rest is voor het personeel”, riepen ze, om dan in een Audi weg te scheuren. Hoewel hij binnen het misdaadmilieu als het brein van de overval wordt aanzien, is ‘Duckie’ er nooit voor veroordeeld. Hij had een stevig alibi: hij zat in de cel.

Kogels vlogen in het rond

Toen was Djordjevic een ­jonge gangster, in de kracht van zijn leven. Nu is hij een man van 64 jaar. Als gangster al lang pensioengerechtigd, zou je denken. De speurders waren dan ook verrast toen zijn naam onlangs opnieuw naar boven kwam in verband met een geplande overval.

En samen met hem die van verschillende andere old­timers uit het misdaadmilieu.

Koenraad Spitaels (61) – nog zo’n overbekende naam – zou ook betrokken zijn. Zijn naam wordt door speurders in één adem genoemd met die van Marcel Habran, de peetvader van het Luikse milieu. Hij was erbij toen er in 2000 een geldtransport werd overvallen op de luchthaven van Findel in Luxemburg. De buit? Omgerekend 1,8 miljoen euro aan cash geld en goudstaven.

Het was een overval die veel ophef veroorzaakte. De kogels vlogen in het rond, eerst op de tarmac en daarna tijdens de achtervolging. Er vielen vijf gewonden, onder wie Spitaels. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel. Toen hij woensdag in Brussel werd opgepakt, was hij nog niet eens zo lang weer op vrije voeten. Maar ook hij had dus nog geen pensioenplannen.

Wapens lagen klaar

Wat de twee – samen met hun twee jongere kompanen – kon bezielen om toch weer een bankoverval te plannen in deze tijden van moderne beveiligingssystemen en plofkoffers, is voor het gerecht een raadsel. Maar de namen van Djordjevic en Spitaels waren genoeg voor de speurders om de informatie over de dreigende overval heel ernstig te nemen en op zoek te gaan naar bewijs.

Niet makkelijk, want de oude vossen gebruikten alle trucs uit het boekje om hun achtervolgers af te houden. Zo weinig mogelijk ontmoetingen in de voorbereiding, bijvoorbeeld. Maar al die ervaring kon niet voorkomen dat de speurders beetje bij beetje dichterbij kwamen en uiteindelijk konden achterhalen welk filiaal de gangsters op het oog hadden.

Voor ze hun slag konden slaan, werden de speciale eenheden ingezet voor de arrestatie van de bende. Geen overbodige maatregel, zo bleek, want in hun auto’s lagen wapens binnen handbereik.