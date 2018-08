Elke dag 40 federale agenten in actie tegen transmigranten

Elke dag is er in dit land minstens één actie tegen transmigranten aan de gang, soms zelfs meer. “Het is ongezien. Voor die acties zijn dagelijks veertig federale agenten in de weer, naast tientallen lokale politiemensen. De strijd ­tegen de mensensmokkel laaide nog nooit zo fel op als deze zomer”, klinkt het op het kabinet van minister Jan Jambon (N-VA), dat de cijfers vrijgeeft.

De routinetaken van de politie – zoals alcohol- en verkeerscontroles en de beveiliging van ­Europese toppen – blijven aan de gang. “Maar zowat alle reservecapaciteit van de federale politie gaat deze zomer op aan de strijd tegen mensensmokkelaars en het tegenhouden van transmigranten. Elke nieuwe dag zijn er ­nieuwe acties. Dat gaat al zo sinds half juli”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van ­minister Jambon.

Voor die acties worden dagelijks veertig federale agenten vrijgemaakt. Twintig voor eigen acties en twintig in steun van de lokale politie. Die lokale korpsen zetten op hun beurt ook elke dag verschillende tientallen agenten in voor controles. En daarbovenop zijn er nog de dagelijkse patrouilles van de spoorwegpolitie, de havenpolitie en de snelwegpolitie, die ook heel vaak op transmigranten toegespitst zijn.

Foto: TLG

Niet alleen in West-Vlaanderen

Anders dan andere jaren zijn de controles niet enkel gericht op West-Vlaanderen, de laatste halte naar Engeland, maar vinden er acties plaats in het hele land. “Omdat het probleem zich sinds kort ook in heel België voordoet. Het is een titanenklus die de politie momenteel aan het uitvoeren is”, zegt de woordvoerder.

Eergisteren was er een actie in Jabbeke waarbij 66 transmigranten geïdentificeerd werden. Gisteren waren er dan weer acties in Luxemburg en Luik. En nog gisteren werden twee transmigranten uit een vrachtwagen gehaald in Bierges. “Ze waren bijna verstikt en moesten zuurstof toegediend krijgen. Hun leven is niet langer in gevaar”, meldt een politiebron.

“Of we de strijd nu aan het winnen zijn, moet de toekomst uitwijzen. Maar we werken er alvast keihard aan”, zegt Olivier Van Raemdonck. “We zitten erbovenop en zijn alvast overtuigd dat het politieoptreden zin heeft. Het gaat de mensenstromen tegen én we kunnen de lijnen van de mensensmokkelaars in kaart brengen.” Dit jaar lopen er al 240 gerechtelijke dossiers tegen mensensmokkelbendes. Het grootste aantal dossiers, 98, is ingediend in Antwerpen. Tegenover 17 in Oost-Vlaanderen, 43 in West-Vlaanderen en 41 in Brussel. “Belangrijk is dat de info uit al die onderzoeken, gecombineerd met de informatie uit de dagelijkse bestuurlijke acties, goed wordt samen gelegd, zodat de smokkelnetwerken in de fuik lopen, kunnen ontmanteld of op zijn minst weggeduwd worden.”