Courtois niet zeker van nummer 1 bij Real, wel van dit riant nettoloon

Courtois kreeg nog geen rugnummer toebedeeld bij Real Madrid. De shirts in de clubshop vermelden wel zijn naam, maar geen nummer. De Rode Duivel zal de concurrentiestrijd moeten aangaan met Keylor Navas, de 31-jarige Costa Ricaan die de jongste drie seizoenen met Real Madrid de Champions League pakte.

De Belg heeft geen schrik. “Het rugnummer vind ik niet belangrijk”, aldus Courtois, die bij Chelsea met nummer 13 speelde. “Dat is een zaak die in handen is van de club. Op het einde van de maand zal erover worden beslist. Of ik Navas ken? Ik heb in het verleden al enkele woorden met hem gewisseld. Ik heb veel respect voor hem. Hij is een heel goede keeper en heeft hier veel prijzen gepakt. Ik heb hier geen garanties gekregen, natuurlijk niet. Het is niet ­onlogisch dat Real Madrid twee goede keepers in zijn rangen wil hebben.” Courtois zal ten vroegste op zondag 19 augustus in de competitiewedstrijd tegen Getafe zijn debuut maken.

7 miljoen euro netto per jaar

Real Madrid betaalde 35 miljoen euro aan Chelsea voor Courtois. Ook Mateo Kovacic werd in de deal betrokken. De 24-jarige Kroatische middenvelder wordt voor een jaar uitgeleend aan de Londense club. Courtois zal gedurende de zes jaar van zijn contract zeven miljoen euro netto per jaar verdienen. Nochtans had hij nog betere aanbiedingen op zak.

Dat er bij stadsrivaal Atlético Madrid, waar hij tussen 2011 en 2014 drie jaar speelde, en zijn ex-club Chelsea zuur wordt gereageerd deert Courtois nauwelijks. “Ik heb respect voor elke club waar ik was”, zegt hij. “Ik wil de Chelsea-fans bedanken voor de vier jaar dat ik er speelde. Ik heb er twee keer de titel gepakt en daar ben ik heel fier op. Ik heb ook veel respect voor Atlético, maar ik wilde altijd bij Real spelen.”