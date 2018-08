Schokkende beelden uit kinderopvang tonen hoe peuters aan benen en armen vastgebonden zijn aan kribbes

De Russische autoriteiten hebben een onderzoek gestart naar een kindercrèche waar de handen en benen van de baby’s en peuters bij elkaar worden gebonden, zodat ze niet kunnen bewegen. De bal kwam aan het rollen, toen de nieuwe kinderverzorgster Natalia Dyachenko het schandaal uit de doeken deed bij enkele Russische media.

De 20-jarige Dyachenko wist niet wat ze zag, toen ze aan haar eerste werkdag begon in een private kinderopvang nabij Astrachan. Heel wat peuters lagen vastgebonden in hun kinderbedje. Hun benen konden geen kant uit, want de uitwasbare luiers hielden hen strak bij elkaar. Hun armen waren achter hun rug vastgebonden, zodat ze ook niets konden vastgrijpen. Af en toe was de knoop vlak bij hun nek vastgemaakt. Het leek wel alsof de kleine kinderen in een dwangbuis waren vastgesnoerd.

De nieuwe kinderverzorgster besefte meteen dat de situatie levensgevaarlijk was. “Ik was echt bang dat de kindjes zouden stikken. Sommige kindjes moesten urenlang zo blijven liggen”, vertelde de klokkenluidster aan de Russische televisiezender NTV Ru. Tot haar grote ontsteltenis merkte ze dat niemand zich om de kinderen bekommerde. “Het kan de verzorgsters niets schelen, die zijn ergens wat aan het ontspannen”, beweerde Dyachenko.

De twintiger besefte dat het zo niet langer kon. Ze nam dan ook meteen haar telefoon en begon het dozijn kinderen te filmen. En dat leverde choquerende beelden op.

De filmpjes zorgden vanzelfsprekend voor een schokgolf van verontwaardiging bij de ouders van de kinderen - en bij uitbreiding ook bij de rest van Rusland en de wereld.

Moeder Olesya Urzhumova reageert gechoqueerd: “Ik wist dat er iets mis moest zijn. Tijdens de eerste week merkte ik al dat mijn dochter haar gedrag veranderd was. Ze weende en jammerde veel meer. Maar dat het zo erg is, had ik nooit kunnen bedenken”, aldus de vrouw in een reactie aan televisiezender Moskou 24.

De advocaat van de kinderopvang ontkent alles in de Komsomolskaya Pravda krant. “Wij omzwachtelen de kinderen niet, en we hebben meer dan genoeg bedden voor alle peuters. Natalia heeft dit allemaal in scène gezet, om een schandaal te kunnen uitlokken. Wij hebben haar dan ook ontslagen. We kijken nog welke stappen we ondernemen om onze reputatie opnieuw op te kunnen krikken”, aldus Igor Borisovich.

Ondertussen is ook de Russische politie ingeschakeld, die de zaak grondig zal onderzoeken.