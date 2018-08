CLUBNIEUWS. Zorgen om Kums, Odjidja uitgefloten en Wesley mist match extra

Vanavond start met Club Brugge - KV Kortrijk al de derde speeldag van de Jupiler Pro League. Maar dat zal zonder Wesley zijn, hoewel de Braziliaan nog niet geschorst is. Anderlecht zal het dit weekend alweer zonder Sven Kums moeten stellen. De middenvelder blijft op de sukkel met een vervelend kraakbeenletsel. Een overzicht van het clubnieuws.

ANDERLECHT. Blessure Kums zorgwekkender dan gedacht

Bij Anderlecht hervatte Sven Kums (30) de looptrainingen na zijn heupblessure. De middenvelder wordt opgelapt om straks weer wedstrijden te spelen, maar zijn blessure is toch ernstiger en zorgwekkender dan gedacht. Kums heeft een zeurend kraakbeenletsel. Hij kan wel matchen kan spelen als die kwetsuur goed beheerd wordt met voldoende rust, maar het risico bestaat dat het kraakbeenletsel vaak opnieuw zal opspelen en de pijn zal terugkeren.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Een beetje vergelijkbaar met het probleem dat Kara heeft aan zijn knie. Je raakt er maar heel moeilijk van verlost. Van een operatie is nu geen sprake. Zo’n ingreep kan het loszittend kraakbeen wegnemen, maar lost het probleem niet definitief op. Kums zelf doet er alles aan om snel fit en pijnvrij te zijn, maar hij zal dit jaar ook de concurrentiestrijd moeten aangaan met Yevheni Makarenko. Dit weekend tegen Charleroi is hij nog niet inzetbaar.

ANDERLECHT. Paars-wit verliest motor achter sociale cel

Niet alleen op de transfermarkt verloor Anderlecht gisteren een van zijn sterkhouders. Ook achter de schermen neemt de club eind deze maand afscheid van één van zijn belangrijkste stille krachten. Jean-François Lenvain stopt na acht jaar als hoofd van de vaak geprezen sociale cel van Anderlecht. Hij gaat aan de slag bij RWDM.

Het vertrek van Lenvain betekent alleszins een aderlating voor Anderlecht als club. De Brusselaar was een belangrijke en vooral erg gewaardeerde figuur achter de schermen van de club. Samen met Jean Kindermans (directeur van de jeugdopleiding) bouwde Lenvain een structuur uit om de jonge voetballers van Anderlecht zo goed mogelijk bij te staan.

STANDARD/CLUB BRUGGE/EUPEN. Beroep voor Carcela, Wesley en Ocansey

Standard gaat in beroep tegen de schorsing van twee speeldagen voor Mehdi Carcela. De zaak wordt vandaag behandelt door het Beroepscomité. Ook Eupen gaat niet akkoord met de vier speeldagen schorsing voor Eric Ocansey en gaat in beroep. Het wordt een drukke dag op de voetbalbond, want ook het beroep van Club Brugge voor de zes speeldagen schorsing voor Wesley wordt behandeld.

CLUB BRUGGE. Wesley speelgerechtigd maar speelt niet tegen Kortrijk

Foto: Photo News

Club Brugge tekende beroep aan tegen het schorsingsvoorstel van zes weken voor Wesley, waardoor de aanvaller eigenlijk mag spelen vanavond tegen Kortrijk. De Braziliaan trainde ook mee, alleen acht coach Ivan Leko hem mentaal niet klaar en laat hij de spits dus uit de selectie. Volgens Leko heeft Wesley wat tijd nodig na een erg moeilijke week. “Wat vorige week gebeurd is op Moeskroen, maak je niet wekelijks mee”, zei hij. “We hebben besloten om ons voor te bereiden met spelers die op alle vlakken wedstrijdfit zijn.”

Als de strafmaat effectief zes matchen blijft, mist Wesley zelf er dus eigenlijk zeven. Hoogstwaarschijnlijk wordt Dennis zijn vervanger. Zijn er vanavond ook nog niet bij: Mechele en Nakamba. Het duo hervatte ondertussen de groepstraining, maar heeft nog een weekje tijd nodig. Leko hoopt beiden te recupereren voor de verplaatsing naar Antwerp volgende week. Decarli en Denswil keren wel terug in de selectie. Denswil wordt opnieuw in de basis verwacht naast Mitrovic en Poulain in de verdediging. Diatta en Mata revalideren verder.

AA GENT. Odjidja hele match uitgefloten

Vadis Odjidja werd gisteren in Polen bij elk balcontact uitgefloten door de zowat 15.000 fans van Jagiellonia. Dat komt omdat de middenvelder van AA Gent in het seizoen 2016-2017 bij de grote rivaal speelde, Legia Warschau. In de wedstrijd tijdens de play-offs in Bialystok (0-0) werd hij bovendien uitgesloten na twee keer geel. De fans stoorden zich toen erg aan het potige spel van onze landgenoot, zo viel gisteren te horen.

ANTWERP. Bölöni had er even geen zin in

Voor een persconferentie van Bölöni is het altijd afwachten in welke ­gemoedstoestand hij aan tafel komt. Soms heeft hij er geen goesting in. Gisteren was zo’n dag. Na elke vraag volgde een zucht, een verzoek om de vraag te herhalen en een cliché. Bölöni vertelde wel dat Batubinsika deze week met de groep had getraind. “Maar tegen Moeskroen zal hij er nog niet bij zijn.”

CERCLE. Habibou komt niet

Habib Habibou traint niet langer mee bij Cercle Brugge en komt niet in aanmerking voor een contract. Een jonge Senegalese keeper en middenvelder zijn op komst.

ANDERLECHT. Teo tekent met de glimlach

Lukasz Teodorczyk is nog altijd razend populair. De Poolse spits moet weg van Anderlecht, maar voor zijn handtekeningsessie gisteren in de fanshop – samen met Yevheni Makarenko en Albert Sambi-Lokonga – daagden een honderdtal fans op. Een goedgezinde Teo verwelkomde hen lachend met Bonjour en poseerde dan voor selfies. Er was zelfs een supporter met een oud shirt van Teodorczyk bij Dynamo Kiev. Neen, Lukasz Teodorczyk is nog niet weg bij paars-wit. Hij voelt er zich thuis, ondanks alles.