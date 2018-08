Dader van aanslag in Stockholm aangevallen door medegevangene

De dader van de aanslag met een vrachtwagen in Stockholm in april 2017, waarbij vijf doden vielen, is aangevallen door een van zijn medegevangenen in de gevangenis waar hij zijn levenslange celstraf uitzit. Dat maakte de Zweedse openbare omroep SVT bekend.

De feiten speelden zich af op 2 augustus in de hoogbeveiligde gevangenis van Kumla, ten westen van Stockholm. Een gedetineerde van 24 jaar zou erin geslaagd zijn de cel van Rakhmat Akilov (40) binnen te dringen, de deur te sluiten en hem in elkaar te slaan, bericht SVT. De zender spreekt van “wraak”.

Er is niets bekend over de toestand van Akilov. De politie bevestigde de aanval, maar gaf geen verdere commentaar. De twee gedetineerden zijn opgesloten in een isoleercel, zegt SVT.

Foto: EPA-EFE

Akilov, een afgewezen en geradicaliseerde asielzoeker, was met een vrachtwagen ingereden op een drukke voetgangersstraat in de Zweedse hoofdstad. In juni is hij veroordeeld tot levenslang. In de praktijk komt levenslang, de zwaarst mogelijke straf in Zweden, overeen met gemiddeld zestien jaar gevangenis.

De bijzondere rechtbank voor terrorismezaken ging ook in op de vraag van het parket om de man het land uit te zetten na zijn straf. Hij krijgt daarnaast een verbod om het grondgebied nog te betreden.

Bij de aanslag kwamen een Belgische, een Brit en drie Zweden om, onder wie een klein meisje.