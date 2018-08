Piloten Ryanair leggen vandaag het werk neer

Piloten bij lagekostenmaatschappij Ryanair leggen vandaag, vrijdag, in verschillende Europese landen waaronder België het werk neer. Ze vragen betere arbeidsvoorwaarden en de toepassing van het lokale arbeidsrecht. In België worden door de actie meer dan honderd vluchten geschrapt. De passagiers werden de voorbije dagen op de hoogte gebracht en kregen een alternatieve vlucht of terugbetaling van hun ticket aangeboden.

Het is niet de eerste actie bij Ryanair, wat te maken heeft met een hete zomer op sociaal vlak. In verschillende landen werd door verschillende personeelscategorieën al gestaakt. Eind juli legde het Belgische cabinepersoneel twee dagen het werk neer – meer dan 23.000 passagiers werden toen getroffen.

Ditmaal zijn de piloten aan de beurt, waarbij zowel in België, Duitsland, Ierland, Nederland als Zweden het werk wordt neergelegd. Het cabinepersoneel doet niet mee, maar de vakbonden hebben hen wel opgeroepen om indien mogelijk deel te nemen aan een sit-in op de luchthaven van Charleroi.

Vanuit de directie is er intussen nog geen signaal gekomen dat ze op de eisen van het personeel wil ingaan. Integendeel: ze probeerde de actie in Nederland te laten verbieden door de rechtbank, maar ving bot. Als er geen toegevingen worden gedaan, valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog acties volgen.