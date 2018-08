Amazon wil eigen ziekenhuizen voor personeel

Amazon wil in de Verenigde Staten centra oprichten waar zijn personeel terecht kan voor eerstelijnsgezondheidszorg. Zo wil de webwinkelreus de gezondheidskosten drukken, bericht de zender CNBC op basis van twee anonieme bronnen.

Volgens het medium lopen op dit moment de gesprekken over de klinieken op de hoofdzetel van Amazon in Seattle. Aanvankelijk dacht het Amerikaanse concern aan outsourcing, maar uiteindelijk is de knoop doorgehakt om zelf aan de gezondheidscentra te werken. De bedoeling is om op het einde van dit jaar een aantal dokters in dienst te nemen om een pilootproject op te starten voor een beperkt aantal werknemers. Het project zou dan in 2019 geleidelijk aan uitgebreid worden, zo zeggen de bronnen.

Met de eigen gezondheidscentra wil Amazon de kosten drukken: door in te zetten op eigen klinieken wil het bedrijf de hoge prijzen omzeilen die Amerikaanse verzekeraars en zorgverstrekkers aanrekenen voor zorgverlening. Bovendien kan het personeel beter preventief behandeld worden, met begeleidingsprogramma’s rond onder meer diëten en lichaamsbeweging, waardoor de werknemers over het algemeen ook gezonder zijn.

In januari had Amazon al aangekondigd dat het een partnerschap was gestart met de grootbank J.P. Morgan Chase en het investeringsvehikel van Warren Buffett, Berkshire Hathaway, om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verhogen en tegelijk de kosten te verlagen.