Vermiste Gert-Jan (23) is terecht: “Bedankt aan iedereen die hielp zoeken”

Gert-Jan Dobbelaere, die sinds 27 juli vermist was in Bosnië-Herzegovina, is terecht. De broer van de 23-jarige jongen uit Zaventem liet via sociale media weten dat ze hem snel zullen weerzien in België. “Bedankt aan iedereen die hielp zoeken, jullie steun betekende erg veel voor ons”, klonk het.

Gert-Jan Dobbelaere vertrok op 18 juli met zijn Volkswagen Polo op rondreis door Europa. Terwijl hij Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië doorkruiste, had hij geregeld contact met het thuisfront. Op 27 juli liet hij voor het laatst iets weten, vanuit de Kroatische havenstad Dubrovnik. Daarna werd het stil. Plots stond ook de gsm uit van de jongen. Het was zijn broer Steven Dobbelaere die afgelopen maandag, na een week bang afwachten, de onrustwekkende oproep lanceerde via Facebook : “Broer vermist. Heeft hij nog íets verteld over zijn verdere reisplannen?”

Het bericht dat vannacht gepubliceerd werd, klonk gelukkig heel wat positiever. “We hebben bericht gekregen vanuit Bosnië dat hij oké is. We weten nog niet veel, maar we krijgen hem snel terug thuis”, klonk het.

Steven bedankt ook voor de steun die hij en zijn ouders kregen van iedereen. “Aan iedereen die ons hielp, op gelijk welke manier: heel erg bedankt. Jullie steun heeft veel voor ons betekend!”

In de eerste reacties op het bericht klinkt vooral veel opluchting: van “kippenvel” en “we zijn zo opgelucht” tot “we drinken er een pint op”.