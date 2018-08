In week tijd twintig lijken gevonden in twee gebouwen

In een gebouw in de stad Tlajomulco werden tien lichamen gevonden. Foto: AFP

In de Mexicaanse staat Jalisco, in het westen van het Amerikaanse land, zijn in een week tijd in totaal twintig lijken gevonden. Dat meldde het openbaar ministerie donderdag.

Dinsdag werden in een gebouw in de stad Tlajomulco volgens procureur Raul Sanchez de lichamen met schotwondes van drie mannen gevonden. Twee dagen later stootte de politie met behulp van speurhonden in hetzelfde gebouw op de lijken van nog eens zes mannen en één vrouw. Drie van de gevonden personen waren als vermist opgegeven.

Afgelopen vrijdag werden al tien verkoolde lichamen gevonden in een huis in Guadalajara. Vier van de slachtoffers golden als vermist.

In Jalisco is het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) actief, dat momenteel geldt als het grootste drugskartel van Mexico. Het voert er een bittere territoriumstrijd met rivaliserende criminele organisaties.