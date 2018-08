Onthutsende beelden: grensrechter krijgt volle drinkbeker tegen het hoofd, met serieuze wonde tot gevolg

Shockerende beelden uit de Europa League. Tijdens de wedstrijd in de derde voorronde tussen Sturm Graz en AEK Larnaca kreeg grensrechter Fredrik Klyver een volle drinkbeker tegen zijn hoofd. De Zweed moest met een serieuze hoofdwonde vervangen worden.

Sturm Graz stond een kwartier voor affluiten 0-2 achter tegen het Cypriotische team en dat zorgde blijkbaar voor de nodige frustraties bij de achterban. Plots werd een volle drinkbeker uit het publiek richting Klyver gegooid, die het voorwerp tegen zijn hoofd kreeg. De Zweed ging op de grond zitten en kermde het uit van de pijn.

Beide teams werden door scheidsrechter Mohammed Al-Hakim naar de catacomben gestuurd, terwijl Klyver vervangen werd door de vierde scheidsrechter. Hij had dan ook een serieuze hoofdwonde en bloedde hevig.

De Oostenrijkse club excuseerde zich meteen voor het gedrag van zijn fans. “Dit gedrag is niet aanvaardbaar”, aldus Sturm Graz op de clubwebsite. “Dit beschadigt het imago van het voetbal en onze club. We zien deze sport altijd als een feest en net om dit soort dingen tegen te gaan. Vandaag zijn we teleurgesteld, maar de dader is al opgepakt. We overwegen sancties.”

Sturm Graz verloor de wedstrijd ook met 0-2. In de 94ste minuut kreeg middenvelder Stefan Hierlander ook nog een rode kaart.