200 gezinnen zonder water: “Zitten met handen in het haar”

Borlo / Gingelom - Na een blikseminslag in een pompinstallatie in het Limburgse Gingelom donderdag, zat er de hele avond amper druk op het leidingwater. Burgemeester Patrick Lismont beloofde op Facebook dat de problemen in de loop van de nacht opgelost zouden zijn, maar vrijdagochtend zitten 200 gezinnen in deelgemeente Montenaken nog steeds zonder water.

Tijdens het onweer van donderdagnamiddag sloeg de bliksem in op een pompinstallatie in Gingelom. “Net op een exemplaar dat verantwoordelijk is voor verschillende zaken”, vertelt burgemeester Patrick Lismont ons aan de telefoon. “Normaal zou het probleem vannacht opgelost zijn geweest, maar dat lijkt niet het geval. Ik ben al van 6.00 uur vanochtend aan het rondbellen, maar voorlopig is er nog geen oplossing.”

Volgens Lismont is De Watergroep al de hele nacht aan het zoeken naar de juiste locatie van het lek maar tot nu toe zonder resultaat. “Het is momenteel nog niet duidelijk waar het vandaan komt en hoe we het moeten oplossen. Iedereen ging er vanuit dat na de herstellingen van gisterenavond alles terug normaal zou functioneren. We zitten een beetje met de handen in haar.”

Burgemeester Lismont heeft opnieuw contact gehad met De Watergroep. “Het blijkt niet eenvoudig om te vinden waar het probleem ligt. Wel zou het gebrek aan water veroorzaakt worden door een lek op één of ander circuit. Om te weten te komen op welk net, zullen alle circuits één voor één afgesloten worden. Hierdoor kan het dus zijn dat ook andere inwoners even zonder water komen te zitten.”