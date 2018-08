“Ik heb mijn vriend leren kennen op Erasmus in Spanje, onze eerste nacht samen was in de kerk”

In het academiejaar 2017-2018 volgden een recordaantal van 5.789 Vlaamse studenten uit het hoger onderwijs via het Europese Erasmus+ programma een deel van hun studies of stage in een ander Europees land. Dat is bijna 80% meer dan 10 jaar geleden. Het is dan ook een ervaring die mooi op je cv staat en daarbovenop ook nog eens vaak straffe verhalen oplevert.

Studenten die op Erasmus willen, kunnen daarvoor beroep doen op een Erasmusbeurs. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert hiervoor ook dit jaar opnieuw een half miljoen euro. Ook leerlingen in het secundair technisch en beroepsonderwijs kunnen via Erasmus+ een stage in het buitenland volgen en doen dat ook meer en meer. Zo trokken dit jaar 2.305 leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs naar het buitenland.

Het voorbije academiejaar trokken 5.789 studenten hoger onderwijs via Erasmus naar een ander Europees land voor hun studie of stage, een record. Gemiddeld trekt een student voor 4,7 maanden naar het buitenland in het kader van de studies of 3,7 maanden in het kader van een stage. De studiepunten die ze daar behalen tellen mee voor het behalen van hun diploma in Vlaanderen.

Spanje populairste bestemming, Nederland springt over Duitsland in de top 3

Vlaamse studenten trekken in de eerste plaats naar Spanje (944), daarna kiezen ze voor Frankrijk (821) en voor het eerst komt Nederland de top drie binnen (569). Duitsland, vorig jaar nog op de derde plaats, zakt nu naar de vijfde plaats (458) en wordt nog vooraf gegaan door het Verenigd Koninkrijk (491).

Populaire studiegebieden voor Erasmusstudies zijn bedrijfskunde, rechten en literatuur en taalkunde. Bij de stages zijn populaire studiegebieden bedrijfskunde, therapie en revalidatie en geneeskunde.

Steeds meer leerlingenstages in het buitenland

Ook leerlingen uit het secundair onderwijs in technische en beroepsrichtingen kunnen ervaring opdoen in het buitenland met Erasmus+. Vaak gaat het om korte stageperiodes van enkele weken, maar soms ook stages van een paar maanden. We zien dat dit de afgelopen jaren steeds aan populariteit wint. In 2014 ging het nog om net geen 1.000 leerlingen, 946 om precies te zijn, dit jaar gaat het al om 2.305 leerlingen. De populairste bestemming in 2018 voor leerlingen uit het secundair onderwijs voor een stage is het Verenigd Koninkrijk. Daarna komen Spanje, Frankrijk, Nederland en Finland.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Dankzij het Erasmus-programma kunnen Vlaamse studenten al meer dan 30 jaar voor enkele maanden naar het buitenland voor hun studie of stage. In het academiejaar 2018-2019 ging het om 5.789 studenten. Een absoluut record en bijna 80% meer dan 10 jaar geleden. Daarnaast zijn er ook steeds meer leerlingen uit het technisch en beroeps secundair onderwijs die ervaring opdoen in het buitenland. Die buitenlandse ervaring geeft jongeren belangrijke troeven voor de arbeidsmarkt en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Jongeren leren er niet alleen een vreemde taal maar ook competenties zoals zelfzekerheid, nieuwsgierigheid en probleemoplossend denken. Vaardigheden die werkgevers waarderen en die jongeren sterker in het leven laten staan.”