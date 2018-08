Ryanair-vlucht geschrapt? Dit moet u weten én (zelf) doen

Wie vandaag een vlucht met Ryanair op de planning heeft staan, kan die geplande reis wel eens in het water zien vallen. Meer dan 100 vluchten worden geschrapt omdat de piloten van de lagekostenmaatschappij niet aan de slag gaan. Ze eisen betere arbeidsvoorwaarden. Gedupeerde passagiers werden de voorbije dagen op de hoogte gebracht en kregen een alternatieve vlucht of terugbetaling van hun ticket aangeboden. Maar hebben ze ook recht op een schadevergoeding? En hoe krijgen ze die te pakken?

Dat de piloten van Ryanair het werk zouden neerleggen, was slechts een kwestie van tijd. Al meerdere keren kaartten ze de slechte werkomstandigheden aan en na eerdere acties van het cabinepersoneel, op 25 en 26 juli, worden vandaag opnieuw meer dan 100 vluchten geschrapt.

Momenteel houden ze op de luchthaven van Charleroi een sit-in. Zo’n dertigtal piloten doet al mee, maar de verwachting is dat later vandaag meer piloten en cabinepersoneel hen zullen vervoegen. Ze vragen onder meer dat de Belgische werknemers van de Ierse luchtvaartmaatschappij onder het Belgisch arbeidsrecht vallen, in plaats van het Iers arbeidsrecht.

Grootste impact ooit

Wat de oorzaak ook is van de staking en wie nu precies aan het staken gaat, het effect blijft hetzelfde: voor heel wat reizigers - maar liefst 13.940 in België en 55.000 in gans Europa - is de reis of vakantie volledig verpest.

De staking vandaag is dan ook grootste in de geschiedenis van de Ierse lagekostenmaatschappij. Ryanair zelf noemt de actie “spijtig en ongegrond” en roept de stakende vakbonden op om het overleg voort te zetten “in plaats van nog meer ongerechtvaardigde stakingen af te kondigen”.

In Duitsland heeft de staking het grootste effect. Foto: AP

Wat moet u weten?

De vliegtuigmaatschappij heeft eerder laten weten dat het de betrokken reizigers een alternatieve vlucht aanbiedt of het verloren vliegtuigticket terugbetaalt. Maar daar blijft het bij: een schadevergoeding - waar de passagiers wel degelijk recht op hebben - vindt CEO Michael O’Leary onnodig. O’Leary beroept zich op ‘overmacht’. Hij gelooft niet dat Ryanair moet instaan voor een schadevergoeding als zijn personeel staakt.

Een redenering die indruist tegen de wet van het Europees Hof van Justitie (Verordening (EG) nr.261/2004, nvdr): extreem slechte weersomstandigheden of een aanslag zijn voorbeelden van overmacht. Ook stakingen die hun oorzaak buiten de vliegmaatschappij vinden, bijvoorbeeld wanneer de luchtverkeersleiders het werk zouden neerleggen, is overmacht. Maar, zo stelt de wet, een staking van het eigen personeel is dat helemaal niet.

Op de website van Ryanair zelf staat ook een bericht over de “onnodige” staking.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) tikte de lagekostenmaatschappij al eerder op de vingers. Hij vroeg O’Leary ervoor te zorgen dat “het sociaal conflict niet nog verder escaleert”. Tevergeefs.

Ook voor Test-Aankoop is de maat vol: de consumentenorganisatie stapt naar de vrederechter met vijftig individuele dossiers. “Naast de keuze voor een alternatieve vlucht of een terugbetaling van het ticket, hebben passagiers recht op een forfaitaire schadevergoeding variërend van 250 tot 600 euro in functie van de vliegafstand van vertrek tot bestemming”, klinkt het bij Test-Aankoop. “Op 1 augustus bevestigde Ryanair in haar antwoord formeel dat ze geen compensaties zou uitbetalen vermits de stakingen “ongerechtvaardigd en onnodig” zijn. Wij kunnen ons niet verzoenen met dit standpunt en brengen een eerste “schijf” van 50 dossiers voor de rechter.”

Wat kan u doen?

Wie door de staking van Ryanair-piloten zijn of haar reis in het water ziet vallen, kan u het best eerst aankloppen bij de vliegtuigmaatschappij zelf. Log in op de website met uw persoonlijke account of vluchtgegevens en vul het zogenaamde 261-formulier in. Wie geen redelijk antwoord terugkrijgt binnen een redelijke termijn (6 weken), kan vervolgens een klachtenformulier invullen op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

Wie zich vervolgens nog wil aansluiten bij de actie van Test-Aankoop, kan dat doen via de website van de organisatie of via 02/892 37 09. Zij volgen de zaak op de voet verder.