Gestolen luxefietsen met waarde van 40.000 euro vanuit Roemenië terug naar België gebracht

Haacht / Kaprijke / Wetteren - In het onderzoek naar een bende Roemeens-Moldavische dieven die gespecialiseerd was in het stelen van dure koersfietsen en mountainbikes, en die in het voorjaar werd opgerold, heeft het parket Halle-Vilvoorde nu een hoop gestolen fietsen naar België kunnen laten terugbrengen. Die waren begin april teruggevonden in een fietsenwinkel in het Roemeense Piatra Neamt.

De federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde voerde al sinds de zomer van 2017 onderzoek naar de bende. Na een eerste diefstal in een fietsenwinkel in Kampenhout in het voorjaar van 2017, konden de speurders linken leggen naar andere diefstallen in fietsenspeciaalzaken in Beernem, Wetteren, Eghezée, Borgworm, Beringen, Diets, Lebbeke, Geraardsbergen en Florennes.

Op 22 december kon al een aantal fietsen gerecupereerd worden die afkomstig waren van de diefstal in Florennes. De verdachten hadden de gestolen fietsen verpakt en lieten ze in de aanhangwagen van een reisbus overbrengen naar Roemenië. Op 16 januari konden dan drie vermoedelijke dieven ingerekend worden.

Begin april trokken Belgische speurders dan naar Roemenië en konden daar samen met hun Roemeense collega’s de opkoper van de fietsen, een fietsenwinkeluitbater uit Piatra Neamt, in het noorden van Roemenië, arresteren. In zijn winkel trof de politie 56 fietsen aan die afkomstig waren van diefstallen in België, Duitsland en Italië.

“Op 30 juli zijn de in België gestolen fietsen naar hier overgebracht, zij zullen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarrre. “De waarde van deze fietsen beloopt ongeveer 40.000 euro.”

Het gaat om fietsen die gestolen waren in Borgworm, Eghezée, Haacht, Kaprijke en Wetteren. Die zullen nu aan de eigenaars worden terugbezorgd, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde.