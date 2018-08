Emile Mpenza aan de slag bij Antwerp

Emile Mpenza (40) voegt zich bij de staf van Antwerp. De ex-Rode Duivel is er al een kleine maand aan de slag als jeugdtrainer. Bij The Great Old traint Mpenza de spelertjes tussen de 11 en 13 jaar. Voor Mpenza zijn het zijn eerste stapjes als trainer, nadat hij in 2014 de schoenen definitief aan de haak hing.