Vlamingen ontsnappen aan noodweer in Zuid-Frankrijk: “Iedereen helpt, maar de ellende is groot”

De hulpdiensten en puinruimers hebben de handen vol in Zuid-Frankrijk. Na extreem regenweer op donderdag kwamen duizenden mensen in de problemen. Onder hen ook veel toeristen die op campings verbleven. De Vlaamse Eline getuigt aan onze redactie: “Mensen lieten hun spullen achter om te vluchten, caravans dreven voorbij, … De rivier werd een wildwaterbaan.” Ook Marieke, die halsoverkop met haar jonge kinderen naar huis vertrok, is erg aangedaan van de toestanden die ze heeft gezien in Frankrijk.

Het zal je maar overkomen: een deugddoende zomervakantie in Zuid-Frankrijk valt letterlijk in het water door stormachtig weer. Voor honderden toeristen werd die nachtmerrie werkelijkheid op donderdagmiddag: straten stonden blank, huizen kwamen onder water te staan en helikopters moesten halsoverkop uitrukken om mensen te evacueren. Voornamelijk de departementen Gard, Drôme en Ardèche werden getroffen.

Witte vlag

Marieke vertrok vroeger naar huis.

Marieke Steunenberg uit Lubbeek (Leuven) is een van de Vlaamse toeristes die te maken kreeg met het noodweer. Zij zat samen met haar twee jonge kinderen op een camping vlakbij Anduze, een kleine gemeente zo’n 30 kilometer ten noorden van de stad Nîmes. “We zaten aan de Gard, een op het eerste zich heel lieflijk stroompje. Maar dat veranderde snel”, klink het. “Toen we in de namiddag op de baan waren om een stadje te bezoeken, stonden al verschillende wegen volledig blank. Het moet heel snel gegaan zijn want zelfs de autosnelweg was niet op tijd afgezet.”

Toen Marieke eindelijk terug op de camping raakte, was het al halfnegen ’s avonds. “We zagen dat alle auto’s plots geparkeerd stonden op een landweg vlakbij het terrein, blijkbaar hadden we die middag een briefing gemist over mogelijk overstromingsgevaar. De campinguitbaters hadden ook gevraagd om een witte vlag uit te hangen als je zelf in veiligheid verkeerde”, vertelt ze. “Maar omdat ik al gezien had hoe het water tekeer ging elders in de regio, heb ik op dat moment besloten meteen in te pakken. Ik ben met de kinderen naar een hotel gegaan wat verderop.”

Dubbel gevoel

Marieke zou normaal gezien pas maandag terug huiswaarts keren, maar besloot plotsklaps te vertrekken. Al komt ze terug thuis met een dubbel gevoel. “Ik ben al die tijd rustig kunnen blijven omdat ik toen nog niet besefte hoe gevaarlijk de situatie eigenlijk kon zijn”, klinkt het. “Als ik nu de beelden zie, krijg ik er kippenvel van. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik hoop dat de mensen die wel op de camping bleven, ongedeerd zijn. Ik ga zeker contact opnemen. Wij zijn nu wel veilig, maar ik zit in met de mensen in Frankrijk.”

Video: Eline Balemans

Geen elektriciteit

Ook de Vlaamse Eline Balemans zat op dat onfortuinlijke moment op een Franse camping, op de oever van de Cèze, een rivier die door de departementen Lozère en Gard loopt.

De Cèze in rustigere tijden. Foto: Damien Jourdan - Google Maps

“Al sinds de ochtend regende het onophoudelijk en het waterpeil steeg pijlsnel. In die mate dat in de loop van de dag al verschillende mensen hun spullen inpakten en naar hogergelegen gebied trokken, sommigen zelfs naar huis”, klinkt het aan onze redactie. “De elektriciteit viel ook uit, telefoons hadden geen bereik meer, spullen werden ook gewoon achtergelaten.”

Voorbijdrijvende caravans

De rivier die er anders vredig bijligt, baarde steeds meer zorgen. “De Cèze was een kolkende wildwaterbaan geworden. Eerst dreven grote boomstronken voorbij, niet veel later een opblaasboot en dan zelfs een aanhangwagen en meerdere caravans …”

Eline bleef gelukkig ongedeerd, maar voor veel mensen is het een dramatisch gebeurtenis. “Wij zijn ongedeerd gebleven en zitten ondertussen droog in een chalet. Iedereen hielp elkaar waar mogelijk, maar de ellende op de camping is ontzettend groot.”