Tottenham-trainer verklaart transferzomer zonder één transfer, fans eisen uitleg: “Er zijn geen prijzen”

De transfermarkt in de Premier League zit er sinds donderdagavond officieel op. Vrijdag staat dan ook de openingswedstrijd tussen Manchester United en Leicester City op het programma. Tottenham deed geen enkele transfer deze zomer, opmerkelijk.

Wie de overzichtspagina van Tottenham bekijkt op de gespecialiseerde voetbalsite Transfermarkt ziet een nagenoeg wit blad bij aanwinsten en vertrokken spelers. Enkel Vincent Janssen keerde terug van zijn huurperiode bij Fenerbahçe. Voor de rest: status quo bij de Spurs. Zo bleven dus ook Toby Alderweireld en Mousa Dembélé in Londen, net als Jan Vertonghen.

Trainer Maurico Pochettino maakt zich echter niet druk. “Wij hebben een goede selectie en het is niet makkelijk om daar kwaliteit aan toe te voegen’, zei de Argentijn aan de BBC. “Daarnaast hebben we geen speler verkocht en met een selectie van 25 man is het moeilijk om die te verbeteren. Spelers die wij willen, zijn van het niveau Real Madrid en Manchester United.”

Harry Kane tekende bovendien een nieuw contract bij Tottenham, net als Pocchetino zelf. Wel met de belofte dat hij geld kreeg om versterkingen te halen. “Ik denk dat de club het op dat vlak geweldig heeft gedaan”, aldus de Argentijn.

Mauricio Pocchetino. Foto: REUTERS

“Geen prijzen”

Bij de supporters van de Spurs is er minder tevredenheid. Het Tottenham Supporters’ Trust liet al weten een verklaring te willen van de club waarom er deze zomer geen enkele speler bij kwam. “Veel fans zijn verbijsterd dat het de club niet is gelukt om kwaliteit toe te voegen aan de selectie. Het is onze taak om de zorgen van supporters te uiten en we geloven niet in kopen om het kopen. We begrijpen dat het belangrijk is om de selectie bij elkaar te houden, maar onze concurrenten versterkten zich wel.”

En er werd een steekje uitgedeeld naar het gebrek aan trofeeën bij de Spurs. “Over wat er de afgelopen jaren is opgebouwd, hoor je ons niet klagen. Maar er zijn geen prijzen die dat succes weerspiegelen.”