Mislukte plofkraak op Bpost in Stekene

Stekene - Opnieuw hebben onbekenden geprobeerd een plofkraak te plegen in ons land. Dit keer op het Bpost-kantoor van Stekene, vlakbij de Nederlandse grens. Er is geen buit gemaakt.

Buurtbewoner Youri Roelands werd rond 4 u. gewekt door lawaai in de Stadionstraat in Stekene (Oost-Vlaanderen). Onbekenden hadden geprobeerd om de bankautomaat de kraken. “Ik zag een auto, ik denk een BMW, staan. En er was wat tumult. Nadien zag ik dat de daders een koevoet en hamer lieten liggen”, zegt hij.

“Er is inderdaad een poging tot plofkraak gebeurd, maar het is mislukt, zegt Barbara Van Speybrouck van Bpost aan Nieuwsblad.be.

“De poging mislukte dankzij het detectiesysteem dat eerder dit jaar werd geïnstalleerd naar aanleiding van de vele plofkraken”, zegt Van Speybrouck.

“Het postkantoor kon vrijdagochtend normaal opengaan om 9 uur. Enkel geld afhalen is momenteel onmogelijk.”

Het parket van Dendermonde bevestigt dat er een onderzoek geopend is en dat het parket en het labo ter plaatse zijn geweest. “Meer informatie geven we voorlopig niet om het onderzoek niet in gevaar te brengen”, klinkt het.

Het afgelopen jaar vonden al minstens negen plofkraken of pogingen daartoe plaats in ons land. Het gerecht gaat er van uit dat er meerdere benden actief zijn. Een aantal komt uit Nederland.

Financiële instellingen hebben intussen maatregelen genomen.

Bankkantoren waar binnen een geldautomaat staat, worden voorlopig na 23 u. afgesloten. Dat bevestigt Febelfin-woordvoerder Isabelle Marchand aan Nieuwsblad.be.

Bankautomaten worden of zijn reeds aangepast zodat krakers geen kans meer krijgen om ze te laten exploderen om het geld te stelen.

Het gerecht onderzoekt of er een verband is met andere plofkraken in ons land.