Dader van schietpartij in school in Florida getuigt in huiveringwekkende video: “Platbranden, vermoorden, vernietigen”

Openbare aanklagers in de Amerikaanse staat hebben beelden vrijgegeven van de ondervraging van Nikolas Cruz. De 19-jarige jongeman schoot op 14 februari zeventien mensen neer in Marjory Stoneman Douglas High School, een middelbare school in de Amerikaanse stad Parkland. Hij verklaarde aan de rechercheur dat hij al jaren stemmen hoort, die hem zeggen dat hij moet “platbranden, vermoorden en vernietigen”. Cruz - die werd geadopteerd - kon ook even spreken met zijn broer die de moordenaar onmiddellijk een “monster” noemde en wilde weten wat hem in godsnaam bezielde.

De 19-jarige Nikolas Cruz trok op Valentijn gewapend naar een middelbare school in Parkland waar hij zeventien mensen doodschoot en nog zeventien anderen verwondde. De jongeman verklaarde aan de agenten die hem ondervroegen dat hij “demonen hoort”. “Een stem, een demonische stem”, zei Cruz die naar eigen zeggen kalmeermiddelen slikte om de stemmen te verdringen en zijn accounts op sociale media verwijderde omwille van “mensen”.

Cruz - die werd geadopteerd toen hij pas drie dagen oud was omdat zijn “moeder aan de drugs was” - kreeg ook de kans om zijn broer te spreken. Zachary Cruz noemde zijn ‘adoptiebroer’ onmiddellijk een monster en vertelde hem dat hij dagen voor het drama nog had proberen bereiken omdat hij een “naar gevoel in zijn hart had”. De 19-jarige dader viel huilend in de armen van zijn broer en fluisterde in de huiveringwekkende beelden dat ze hem moeten doden.

Bekijk hier de ontmoeting tussen de twee broers: