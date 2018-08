3 op de 4 schoonmakers heeft gezondheidsklachten door werk

ACV Voeding en Diensten voerde een onderzoek naar de zwaarte en gezondheidsrisico’s van het schoonmaakberoep. 74% van de respondenten gaf daarin aan fysieke of psychische klachten te ondervinden ten gevolge van het werk. Schoonmakers blijken ook blootgesteld te worden aan bijzondere risico’s.

Bij zo’n 500 schoonmakers werd er gepeild naar gezondheidsklachten en arbeidsongevallen. Vooral fysieke klachten zoals rug- en nekpijn komen heel frequent voor. 'We werken met hogedrukreinigers tot wel 2.500 bar. Dat is niet alleen enorm rugbelastend, maar ook gevaarlijk', zegt Douglas, industrieel schoonmaker.

38% van de respondenten heeft al een arbeidsongeval meegemaakt. In 42% van de gevallen was de schoonmaker meer dan een maand arbeidsongeschikt. Schoonmakers van vliegtuigen beoordelen dan weer de werkdruk als bijzonder hoog. 'Wij moeten elk vliegtuig in een recordtempo schoonmaken. Op papier moet elk type vliegtuig schoongemaakt worden met een bepaald aantal personen, maar in realiteit zijn we nooit met voldoende personeel', zegt Samira, schoonmaakster in Zaventem.

Werken tot 57,6 jaar

Voor ACV Voeding en Diensten is het duidelijk dat deze werknemers een zeer zwaar beroep uitoefenen. Gemiddeld geven de bevraagde werknemers aan dat ze zich tot 57,6 jaar in staat voelen om hun huidige job uit te oefenen. 'Alle schoonmaakberoepen zijn fysiek zwaar', zegt Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten. 'Daarnaast gaan er heel wat gezondheidsrisico’s gepaard met het beroep.'

