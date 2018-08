Vier “bejaarde” overvallers hadden bankoverval tot in de puntjes voorbereid

Brussel - Speciale eenheden van de federale politie hebben in Elsene vier mannen opgepakt die op het punt stonden een overval te plegen. Het ging om vier mannen tussen 52 en 64 jaar oud die allesbehalve onbekenden waren voor het gerecht. Drie van hen, Djurica Djordjevic (64), Koenraad Spitaels (61) en David Marloye (52), hebben elk al verschillende veroordelingen opgelopen voor gewapende en gewelddadige overvallen.

“De federale gerechtelijke politie van Brussel verijdelde woensdagvoormiddag een zorgvuldig geplande overval op een bankfiliaal in Elsene”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. De speciale eenheden klisten de mannen, net voor zij tot actie zouden overgaan. Enkele minuten later kwam de eerste werknemer toe op zijn werkplaats.

Djordjevic en Spitaels werden aangetroffen in gestolen wagens. Daarin lagen onder meer een vuurwapen, een granaat, een ontsteker voor springstoffen, munitie, kogelwerende vesten, politieuniformen en spanbandjes om eventuele slachtoffers te handboeien.

David Marloye werd gearresteerd in een hoogspanningscabine op de parking van de bank zelf. Hij was bezig om de elektriciteit in de onmiddellijke omgeving uit te zetten zodat er geen alarm geslagen kon worden. De vierde verdachte, Abderadif B.O., stond op de uitkijk.

De federale gerechtelijke politie van Brussel hield de vier al geruime tijd nauwgezet in de gaten, met speciale observatietechnieken. Ze werden onder meer geschaduwd.

De vier mannen zijn allesbehalve onbekenden voor het gerecht. Djurica Djordjevic, alias Duckie, werd in de jaren ‘80 al in verband gebracht met Patrick Haemers en werd decennialang beschouwd als een van de beruchtste overvallers van ons land. Hij zou onder meer het brein geweest zijn achter een overval op het postsorteercentrum van Charleroi X, in 1989, ook al werd hij daar nooit voor veroordeeld.

Koenraad Spitaels maakte deel van de bende rond Marcel Habran, de peetvader van het Luikse criminele milieu. Samen met verschillende andere daders pleegde hij in 2000 een overval op een geldtransport op de luchthaven van Findel in Luxemburg, waarbij het kwam tot een achtervolging en een schietpartij. De man werd daarvoor veroordeeld tot 20 jaar cel en kwam pas kort geleden vrij.

Ook David Marloye heeft een lang parcours van gewapende overvallen terwijl de vierde man, Abderafid B.O. (54) minder gekend is.

Ze werden alle vier door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor bendevorming en poging diefstal met geweld of bedreigingen , met wapen, in bende, met wagen. Aanstaande maandag 13 augustus zullen ze voor de raadkamer verschijnen.