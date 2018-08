Onze voorspelling voor de Premier League: opnieuw Manchester City of worden De Bruyne en co. onttroond?

Vrijdagavond begint het seizoen 2018/19 van de Premier League met een wedstrijd tussen Manchester United en Leicester City. De Red Devils willen stadsrivaal City deze keer wel verslaan? Onze kenner Bart Lagae vreest ervoor.

De titel

“Manchester City is zeker de favoriet voor de titel”, zegt Lagae. “Het is al van 2009 geleden dat een Engelse kampioen zijn titel kon verlengen, dus dit zou dan precies tien jaar na datum zijn. Er zijn geen sterkhouders weg en Riyad Mahrez is erbij gekomen, terwijl jonge talenten als Gabriel Jesus verlengd hebben. De sfeer is opperbest en Kevin De Bruyne heeft er zin in. Het ziet er dus goed uit voor City.”

“Het enige wat zou kunnen gebeuren, is dat de fascinatie van Vincent Kompany en zijn ploegmaats om eindelijk in Champions League iets te doen de binnenlandse opdrachten gaat overheersen. Maar dan nog... Er moet nog altijd een ploeg beter doen dan dit Man City.”

Foto: Photo News

De top vier (Champions League)

Sinds kort mogen de eerste vier ploegen in Engeland, Spanje, Italië en Duitsland rechtstreeks naar de Champions League. Zo misten Chelsea en Arsenal vorig seizoen een ticket. Hoe zit dat voor dit jaar?

“Er wordt nadrukkelijk gekeken naar Liverpool dat nu eindelijk het seizoen begint met een stevige defensie”, zegt Lagae. “Vorig jaar is Virgil van Dijk er maar tussendoor bijgekomen. Mo Salah en Roberto Firmino zijn twee van de beste aanvallers in de Premier League, ook al moet Salah zijn topjaar kunnen bevestigen. Jürgen Klopp heeft stevig geïnvesteerd in het middenveld (onder andere Naby Keita is erbij gekomen) en daar zou de grote winst kunnen liggen.”

Behalve Liverpool is Tottenham de favoriet van de Engelse media. Toch blijft dit team afhankelijk van het duo Harry Kane - Dele Alli en is de bank steeds opnieuw een probleem. De onzekerheid over de toekomst van Toby Alderweireld kan bovendien doorwegen. Mousa Dembélé is een kanjer maar hoeveel wedstrijden kan hij dit seizoen zijn beste niveau halen?

“Onder de radar, maar wat mij betreft ten onrechte, is Arsenal. Een nieuw tijdperk breekt aan met Unai Emery als hoofdcoach. Toen Alex Ferguson op pensioen ging bij Manchester United, brak voor diens opvolger David Moyes een moeilijke tijd aan. Maar de taak voor Emery is dankbaarder. Wenger finishte in zijn laatste seizoen als zesde en er is dus geen druk om meteen kampioen te worden. De ex-coach van PSG zal krediet krijgen om te bouwen. Hij is iemand die bij Sevilla bewees dat hij met relatief bescheiden spelers succes kan boeken. Hij moet in staat zijn meer uit de groep te halen dan Wenger deed.”

“Ook Chelsea krijgt met Maurizio Sarri een boeiende nieuwe coach. Een Italiaanse kettingroker die in zijn jongere jaren nog in de Italiaanse derde klasse aan de slag was. Het is moeilijk te voorspellen of hij zich in het titeldebat zal mengen. Maar dat Eden Hazard blijft, is alvast een fameuze opsteker en in het middenveld werden Jorginho en Mateo Kovacic gehaald.”

Foto: Photo News

En wat met Manchester United. “Het derde jaar van José Mourinho bij een club is meestal een annus horribilis”, aldus Lagae. “In zijn eerste periode bij Chelsea maakte hij in zijn derde jaar ruzie met Roman Abramovich, die hem Andrei Shevchenko had opgedrongen. Zijn derde jaar bij Real Madrid noemde Mourinho zelf het slechtste van zijn carrière. En deze zomer maakte hij al op tournee in de VS herrie om het uitblijven van transfers. Wie echter een basisploeg met Fellaini, Pogba, Matic, Mata, Sanchez en Lukaku kan opstellen, aangevuld met jongeren als Rashford en Lingard, hoeft niet te klagen. Toch is Mourinho in staat het allemaal om zeep te helpen.”

Outsiders

En wat na de top zes? “Vorig jaar werd veel verwacht van Everton, maar de gok met Wayne Rooney pakte hopeloos verkeerd uit. Nu hebben de Toffees onder andere met de Brazilianen Richarlison en Bernard zich slimmer versterkt”, vindt Lagae.

“West Ham blijft de eeuwige outsider en dat is nu niet anders. Lukasz Fabianski, Jack Wilshere en rechterflankspeler Ryan Fredericks zijn interessante nieuwkomers. Maar de topaankopen zijn verdediger Issa Diop (Toulouse) en aanvallende middenvelders Felipe Anderson (Lazio) en Andriy Yarmolenko (Dortmund).”

“Steven Defour en Burnley finishten vorig seizoen als zevende, maar een herhaling van die stunt wordt moeilijk omdat er nu ook de last van de Europa League bijkomt. Doelman Nick Pope is out tot december, en bij Joe Hart hebben we tegenwoordig toch veel twijfels.”

Degradatie

Drie teams zakken uit de Premier League, wat meestal een enorme financiële aderlating is. Welke clubs moeten vrezen voor een jaartje in de Championship?

“De laatste jaren houden de promovendi meestal kranig stand in de Premier League. Dat zou dit jaar zeker moeten gelden voor Wolverhampton, gesteund door de imposante spelersportefeuille van supermakelaar Jorge Mendes. De Portugese nationale doelman Rui Patricio en middenvelder Joao Moutinho zijn geen slechte aankopen. En het is uitkijken naar Leander Dendoncker.”

“Fulham heeft een aardige ploeg. Dat zeggen we niet omdat Denis Odoi er zit, wel omdat er interessant jong geweld als Ryan Sessegnon en niet meer zo jong geweld als Tom Cairney spelen. Aleksandar Mitrovic en André Schürrle, gehuurd van Dortmund, moeten voor de star power zorgen.”

“De derde nieuwkomer is Cardiff, eigendom van Vincent Tan en de zusterclub van KV Kortrijjk. Zij kunnen het wel moeilijk krijgen, shoppen deden ze voorlopig alleen maar in de Championship. Southampton moet al een paar seizoenen aanklampen en kan het nu ook moeilijk krijgen. Huddersfield en Brighton moeten opnieuw bevestigen. Laurent Depoître en Joske Izquierdo weten wat hen te doen staat.

Foto: AP

De uittocht uit Engeland?

Is de zomer van 2018 het jaar van de uittocht der Belgen uit Engeland? Thibaut Courtois kreeg zijn vertrek uit Chelsea, Eden Hazard vroeg hem maar kreeg hem niet en onder anderen Michy Batshuayi, Simon Mignolet, Divock Origi en Nacer Chadli hopen dat ze in navolging van Kevin Mirallas en Courtois nog kunnen vertrekken. Ook Toby Alderweireld wordt tegen zijn zin nog bij Tottenham gehouden en Mousa Dembélé beseft dat zijn jaren bij Tottenham geteld zijn. Het is ook afwachten of Jan Vertonghen een contractverlenging bij Tottenham tekent.

Ooit zaten er Belgen bij alle Engelse topteams, in de komende jaren kan dat veel minder het geval zijn. Hazard begint zo goed als zeker aan zijn laatste jaar bij Chelsea en wil nog één keer knallen, al is het om een transfer te versieren. Kevin De Bruyne heeft nog steeds heel veel honger bij Manchester City. Op termijn kan hij de kapiteinsband overnemen van Vincent Kompany, maar die wil zijn status niet zomaar afstaan. Romelu Lukaku tot slot is de derde Belg die het seizoen 2018/19 moet kleuren in de Premier League. Hij moet bevestigen in zijn tweede jaar bij de Red Devils en met samen met die andere trouwe soldaat Marouane Fellaini vermijden dat Mourinho een traditioneel moeilijk derde jaar kent bij de club.

Bij de middenmoters en de staartploegen kijken we uit naar de comeback van Steven Defour, na een zware blessure, en de bevestiging van Laurent Depoître en Christian Kabasele. Christian Benteke moet zich bij Crystal Palace herpakken na een moeilijk seizoen. Met Denis Odoi (gepromoveerd met Fulham) en Leander Dendoncker komen er ook weer nieuwe Belgen bij, maar Wolverhampton was voor Dendoncker niet de eerste keuze. Odoi is in zijn eerste wedstrijd nog geschorst.

De gloriedagen van de Belgen in de Premier League zijn nog niet voorbij, maar we lijken wel over het hoogtepunt heen.