Magie in de lucht: Villareal stelt herstelde Cazorla op originele manier voor

De magie keert terug. Met een serieuze knipoog stelde de Spaanse eersteklasser Villareal zijn nieuwe aanwinst Santi Cazorla voor. De 33-jarige aanvallende middenvelder keert terug na jarenlang blessureleed. Cazorla stond 636 langs de kant als gevolg van een bijna fatale achillespeesblessure.

Na zes jaar Arsenal keert Cazorla voor de tweede keer terug naar Villareal, de club waarmee hij vijftien jaar geleden debuteerde in de Primera Division en waarvoor hij in totaal zeven jaar speelde. De Spanjaard vergaarde echter de meeste roem bij Arsenal, de Londonse club waarvoor hij zes jaar aan de slag was.

Maar in oktober 2016 liep het fout voor de vaardige Spanjaard. De middenvelder liep een verschrikkelijke achillespeesblessure en verloor door een infectie acht centimeter van de bewuste pees. Heel lang werd gevreesd voor zijn carrière, artsen overwogen zelfs zijn rechtervoet te amputeren. Elf operaties en bijna twee jaar verder lijkt de meervoudig Spaans international volledig hersteld. Een nieuw contract bij Arsenal zat er niet meer in maar Villareal heeft de verloren zoon met open armen ontvangen.