Na donker seizoen schijnt de zon weer voor Jelle Vossen: “Hoe ik al werd afgemaakt… Ik snapte dat vaak niet”

Jelle Vossen (29) is gulzig zijn desastreus seizoen aan het wegspoelen. Meteen drie goals in de eerste match van het nieuwe seizoen, waaronder een eerste veldgoal – “Daarover kunnen ze al niet meer zagen”. De Limburger steekt niet weg: “Ik heb vorig seizoen diep gezeten, maar ik ben geen ruziemaker.” Het geluk van een prijsschutter – nog geen icoon – in Brugge. “Je bent voor of tegen Jelle Vossen.”