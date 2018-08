Courtois is binnen maar de transferactiviteit bij Real Madrid is nog niet voorbij: carrousel op het middenveld?

Volgend seizoen krijgt Sergio Ramos een nieuwe doelman achter zich: Thibaut Courtois. Real Madrid haalde de Belgische nummer één (eindelijk) in huis, maar de Koninklijke is niet van plan om nu op zijn lauweren te rusten. Integendeel...

Wat met Luka Modric? Die vraag wordt nu al weken gesteld. De Kroaat, beste speler op het WK, wordt gelinkt aan een vertrek bij Real Madrid, dat nochtans doublure Mateo Kovacic op huurbasis naar Chelsea stuurde. Volgens Marca is de entourage van de middenvelder echter van plan om vrijdag in een bijeenkomst met Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez een officieel transferverzoek in te dienen. Het Italiaanse Inter van Radja Nainggolan wil Modric héél graag halen, maar Real zou vasthouden aan de afkoopclausule van 750 miljoen euro die in het contract van Modric staat.

Back to work! pic.twitter.com/c3mAvc93VO — Luka Modric (@lukamodric10) 10 augustus 2018

Mocht Modric toch de Madrileens stal verlaten, heeft Real volgens Marca en Bild al een opvolger op het oog. Dat is Thiago Alcantara. Er wordt zelfs beweerd dat Real al een akkoord heeft met Bayern omtrent een transfer van de Spanjaard, die eerder deze zomer in de uitverkoop werd gezet door Der Rekordmeister. Thiago, een jeugdproduct van Barcelona, kent Julen Lopetegui van bij Spanje en zou Real zo’n vijftig miljoen euro kosten.

En wat met Sergej Milinkovic-Savic? De ex-speler van Racing Genk is aan de voorbereiding begonnen bij Lazio, maar wordt al weken gelinkt aan een toptransfer. Onder andere Juventus en Barcelona zijn geïnteresseerd, maar dus ook Real Madrid. Maar dan zal het wel de portemonnee mogen opentrekken aldus Lazio-voorzitter Claudio Lotito. “Vorig jaar heb ik al een aanbieding van 110 miljoen euro afgewezen en hij is alleen nog maar meer waard geworden. Voor hoeveel miljoen euro ging Paul Pogba naar United? 105? Sergej is veel meer waard, want hij is veel beter en sterker dan Pogba”, klinkt het.

Ondertussen zoekt Real een oplossing voor doelman Kiko Casilla, die geen toekomst heeft bij de Koninklijke. Sevilla heeft wel nood aan een doelman aangezien Sergio Rico (Fulham) en David Soria (Getafe) andere oorden opzochten. Marca meldt dan ook dat de Spaanse topclub Real gecontacteerd heeft om hun derde doelman over te nemen.