Droogtemaatregelen in Limburg en Oost-Vlaanderen blijven van kracht

Hasselt - Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen blijven de droogtemaatregelen in Limburg onveranderd. “Alhoewel de hitte en droogteperiode momenteel van de baan zijn, verkeren we nog steeds in een staat van extreme droogte”, laat gouverneur Herman Reynders (sp.a) vrijdag in een persbericht weten.

De hoeveelheid neerslag van de voorbije dagen is niet genoeg om de neerslagtekorten van de laatste maanden teniet te doen. De droge bodem kan het water immers onvoldoende absorberen, waardoor het grootste deel van de regen in de riolering terechtkomt en de grond te droog blijft.

Door de eerste buien kan de vegetatie wel bekomen, maar de kruinen en wortels blijven te droog. Daardoor kan een brand zich in de huidige omstandigheden razendsnel verspreiden. Het kampvuurverbod blijft dan ook van kracht tot tegenbericht. De recente regen zorgt er wel voor dat planten en gewassen niet extra besproeid moeten worden. Toch is er nog meer neerslag nodig om de reserves opnieuw aan te vullen. Daarnaast blijft het verspilverbod van leiding-, regen- en grondwater gelden.

Verder is er een recreatie- en captatieverbod in het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo. In beide kanalen zijn namelijk blauwalgen vastgesteld. Daardoor mag er geen water meer opgepompt worden en zijn recreatieactiviteiten waarbij men als mens of dier direct in contact met het water komt, verboden.