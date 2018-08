Twee doden bij crash van helikopter in Japan

In Japan zijn bij de crash van een helikopter minstens twee mensen om het leven gekomen. De helikopter was vrijdag met negen mensen aan boord in de prefectuur Gunma neergestort, meldde de zender NHK. Zes mensen overleefden de klap, een bemanningslid wordt nog vermist. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. De helikopter was vrijdagmorgen vertrokken voor een inspectievlucht in de bergen aan de grens met de aanpalende prefectuur Nagano. In de helikopter zaten brandweerlieden en leden van de regionale regering