Minstens vier doden na schietpartij op straat in Canada, verdachte opgepakt

In de Canadese stad Fredericton is vrijdagochtend (lokale tijd) een schietpartij losgebarsten die aan minstens vier mensen het leven gekost heeft, dat bevestigde de Canadese politie. Buurtbewoners van de residentiële wijk Brookside Drive werden gevraagd hun deuren op slot te houden en binnen te blijven. Ongeveer twee uur na de schietpartij kon de politie een verdachte in hechtenis nemen.

Vrijdagochtend omstreeks acht uur lokale tijd is een schietpartij uitgebroken in de straat Brookside Drive in de Canadese stad Fredericton. De politie bevestigde al snel dat er minstens vier mensen het leven lieten. Ze vragen buurtbewoners ook binnen te blijven en alle ramen en deuren op slot te houden.

Volgens plaatselijke journalist Nick Moore werden rond 8:20 uur vier schoten gehoord in het stadje, het is niet duidelijk of die door de politie of door de schutter werden afgevuurd.

We have heard what sounds to be four gunshots in the last few minutes @CTVAtlantic pic.twitter.com/l31i8xGtDa — Nick Moore (@NickMooreCTV) August 10, 2018

Het Canadese CBC News sprak al met een inwoner van Fredericton die zegt rond zeven uur vanochtend een reeks geluiden gehoord te hebben die klonken als voetzoekers. “Met dat tempo zouden het geweerschoten geweest kunnen zijn. Het klonk als ‘pop, pop, pop, pop’.” Zo’n vijf minuten later zou hij gelijkaardige geluiden vlakbij zijn huis gehoord hebben. “De deuren zijn op slot en iedereen zit binnen.”

Na een veertigtal minuten is de politie begonnen met het escorteren van inwoners uit de afgezette zone, zo meldt journaliste Nathalie Sturgeon op Twitter.

Omstreeks kwart voor tien lokale tijd meldde de politie dat ze een verdachte in hechtenis genomen hebben. De vraag om het gebied te vermijden blijft echter wel van kracht.

People are now being escorted out of the area by police. — Nathalie Sturgeon (@nthlstrgn) August 10, 2018

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.



Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.



Please continue to avoid the area and follow us for the facts. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018