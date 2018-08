Brazilië breekt triest record: 64.000 moorden op jaar tijd, dat is er eentje om de 9 minuten

Brazilië heeft zijn eigen record voor moorden gebroken, blijkt uit nieuwe cijfers. Maar liefst 63.880 mensen werden in 2017 van het leven beroofd. Dat is een stijging van 3 procent in vergelijking met 2016. Ook verkrachtingen komen vaker voor dan het jaar voordien.

Volgens de data van het onafhankelijke ‘Brazilian Public Security Forum’ werden in 2017 dagelijks zo’n 14 mensen gedood door politieagenten, een toename van 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ook verkrachtingen kennen een stijging van 8 procent, wat een onrustwekkend aantal van 60.018 inhoudt. Het aantal moorden op vrouwen steeg ook met ruim 6 procent.

“Dat zijn verwoestende cijfers”, zegt Renato Sérgio de Lima, directeur van het Forum. Hij wijt de stijging van de moordcijfers aan de verouderde wetten en politieprocedures, waardoor ook de georganiseerde misdaad blijft stijgen. De meeste slachtoffers zijn volgens Sérgio de Lima jonge, zwarte mannen uit arme, stedelijke gebieden. “We hebben duidelijk een ernstig probleem met dodelijk geweld”, zei hij nog. “Er zijn twee duidelijke, hardnekkige verschijnselen: enerzijds het geweld tegen vrouwen en anderzijds de criminele bendes die zich bezighouden met drugs en wapens.”

Dat de statistieken nu bekend worden gemaakt, heeft naar alle waarschijnlijkheid wel wat te maken met de nakende verkiezingen in oktober. De rechtse presidentskandidaat, Jair Bolsonaro, leidt al enkele peilingen.

Vrouwenmoorden

Onlangs werden de Brazilianen nog met afschuw vervuld door een golf van dodelijk geweld op vrouwen. Onder meer de advocate Tatiane Spitzner liet het leven, op camerabeelden was te zien hoe haar echtgenoot haar aanviel in hun flatgebouw voordat ze van haar appartement op de vierde verdieping viel. Hij is beschuldigd van moord.

Elisandro Lotin, een politiesergeant in in Zuid-Brazilië en voorzitter van een nationale politieorganisatie, zei dat te weinig moordenaars in de gevangenis belanden en dat autoriteiten zich meer richten op het onderdrukken van criminelen in plaats van het voorkomen van criminaliteit. “Er is een straffeloosheid bij moordzaken in Brazilië,” klonk het. Volgens Rio’s Igarapé Institute, een denktank gespecialiseerd in veiligheidskwesties, leidde slechts 10 procent van de moorden tot een arrestatie en slechts 4 procent tot vervolging.

“Brazilianen beseffen het probleem nog steeds niet”, zegt Rob Muggah, medeoprichter en onderzoeksdirecteur. “De nationale, provinciale en stedelijke autoriteiten van Brazilië moeten dringend prioriteit geven aan het terugdringen van de moord.”