Belg mysterieus verdwenen nadat hij in een bosje zijn behoefte ging doen

Pierre Carlier, een 58-jarige arbeider, is sinds woensdagochtend vermist. Zijn vrienden, familie en collega’s maken zich stilaan grote zorgen : “We moéten hem terugvinden”.

Carlier zondigde zich donderdag even af van zijn collega’s aan de technische keuring in de rue Tahon in Gosselies (provincie Henegouwen). Hij zou iets verderop zijn behoefte doen, maar kwam nooit meer terug. Zijn ongeruste collega’s alarmeerden de politie, die massaal ter plaatse kwam en een zoekactie op en rond de bouwwerf startte. Tot nog toe zonder resultaat. Ook via zijn gsm is de man niet meer bereikbaar.

Pierre is 1,75 meter groot en struis gebouwd. Hij heeft kortgeknipt haar en voorhoofdskaalheid. Hij heeft groene ogen en draagt een stoppelbaard. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkere T-shirt, een donkere driekwartbroek en werkmanschoenen.

De politiezone Bruneau is daarom om zoek naar tips en getuigenissen. Wie meer info heeft, kan altijd contact opnemen met de cel vermiste personen via het gratis nummer 0800 - 30.300.